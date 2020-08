Biohackers sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la série Biohackers, mise en ligne il y a quelques jours sur Netflix. Si vous ne voulez rien savoir, contentez-vous de regarder la bande-annonce !

Même en plein été, Netflix continue encore de nous gâter en proposant de nouveaux contenus sur son catalogue tout en nous promettant monts et merveilles pour la suite. Parmi ceux-ci, on trouve notamment la série Biohackers, mise en ligne le 20 août. De quoi parle-t-on ? De la nouvelle série S.F venue d’Allemagne, qui semble notamment destinée à succéder à Dark. On y suit Mia, une jeune étudiante en première année de médecine qui s’intéresse très fortement aux technologies de biohacking. Mais, son intérêt n’est pas purement académique et elle finit par prendre part à des expérimentations génétiques illégales. Un risque qu’elle décide de prendre en raison d’un agenda qu’elle poursuit en secret. Très orientée nouvelles technologies, la série se veut plutôt ambitieuse. Le résultat est-il à la hauteur des promesses ?

Biohackers, quand les scientifiques jouent à Dieu

Cette série, très moderne, s’attaque à une thématique qui sonne vraiment actuelle. Et si la science pouvait permettre d’éditer, d’améliorer notre corps ? De faire disparaître les maladies génétiques ? Derrière cette promesse, Netflix livre surtout un techno-thriller plutôt simple mais efficace.

Dès les premières images de la série, on se retrouve plongé au coeur de ce qui sera l’intrigue de la série, une attaque terroriste à bord d’un train qui voit tous les passagers s’effondrer les uns après les autres. Une jeune femme, étudiante en médecine, est la seule qui reste encore debout. Retour ensuite deux semaines plus tôt sur le campus, où Mia l’étudiante en question fait sa rentrée à l’université de médecine de Fribourg. On comprend très vite qu’il existe un lien entre la plus célèbre professeure de l’université et le défunt frère jumeau de l’héroïne. Mais, c’est sa vraie nature qui nous échappera tout au long de la saison jusqu’à la révélation finale.

La série, qui réussit à nous surprendre de façon régulière, évite même le piège du triangle amoureux qui se dessine pourtant dans les premiers instants pour les spectateurs attentifs. S’il vous faudra sans doute vous accrocher dans les premiers instants, Biohackers mérite cet effort. La série qui devait initialement être mise en ligne au mois d’avril (mais a été repoussée en raison du contexte sanitaire) fait partie des bonnes surprises de l’été.