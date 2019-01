Bird Box Challenge, alerte sur Netflix

Bird Box, c’est sans doute un des films événements des dernières semaines. La production Netflix a fait un véritable carton au niveau des chiffres avec plus de 45 millions de visionnages, même si ceux-ci sont à considérer avec une certaine réserve comme on vous le disait hier.

Mais au-delà d’un gain potentiel d’abonnés pour Netflix, cela a surtout donné naissance à quelque chose de complètement fou : le Bird Box Challenge.

L’idée ? Imiter Sandra Bullock . Dans le film, elle doit se déplacer les yeux bandés pour éviter d’être prise d’une pulsion suicidaire. L’actrice traverse donc des territoires hostiles avec un bandeau sur les yeux. Un concept bien sûr très mouvementé et qui a inspiré des vocations. De multiples vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux avec des personnes se filmant en train d’essayer de reproduire des scènes du film. L’idée est en partie d’évaluer la faisabilité des manœuvres mais aussi de faire le buzz.

Problème, si certaines vidéos sont plutôt drôles, autant dire que le résultat général est surtout dangereux. Résultat ? Netflix s’est senti forcé de publier un communiqué pour alerter sur le sujet.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019