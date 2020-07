Birdbox, The Old Guard, 6 Underground… Netflix dévoile le top 10 de ses contenus exclusifs

Depuis quelques années maintenant, Netflix se charge de mettre au point des contenus « exclusifs », diffusés uniquement sur la plateforme de streaming américaine. Cela passe par des séries bien sûr (The Witcher, Stranger Things…), par des documentaires (Formula 1 : Pilotes de leur destin…), mais aussi par des longs métrages. Récemment, Netflix a remis à Bloomberg un classement des films maison les plus populaires.

Extraction loin devant

Cela fait quelques mois maintenant que Netflix propose régulièrement une liste des contenus les plus populaires. C’est toutefois la première fois que le géant américain dresse un état des lieux des productions maison. Business Insider précise que la liste est basée sur le nombre de spectateurs au cours des quatre premières semaines d’exploitation.

En bas du classement, on retrouve The Platform, avec 56 millions de visionnages, juste devant The Wrong Missy (59 millions) et Triple Frontier (63 millions). Le film de Martin Scorsese, The Irishman, se place en 7ème position, avec 64 millions de visionnages, devant The Old Guard et ses 72 millions de vues estimées.

Aux portes du Top 3, on retrouve Murder Mystery avec 73 millions de visionnages, ainsi que 6 Underground, qui culmine à 83 millions. La troisième position est occupée par Spenser Confidential (85 millions), la seconde par Bird Box et ses 89 millions de visionnages, tandis que le film Extraction se hisse à la première place, avec un peu moins de 100 millions de vues.

Le top 10 Netflix

10. The Platform (2020) 56 millions

09. The Wrong Missy (2020) 59 millions

08. Triple Frontier (2019) 63 millions

07. The Irishman (2019) 64 millions

06. The Old Guard (2020) 72 millions (estimation)

05. Murder Mystery (2019) 73 millions

04. 6 Underground (2019) 83 millions

03. Spenser Confidential (2020) 85 millions

02. Bird Box (2018) 89 millions

01. Extraction (2020) avec 99 millions

A noter que Netflix estime à 72 millions le nombre de visionnages de sa nouvelle création The Old Guard dans quatre semaines, ce qui permet au film mettant en scène Charlize Theron de rentrer (virtuellement pour le moment) dans ce classement. Rappelons que Netflix comptabilise un visionnage lorsqu’un compte regarde au moins 2 minutes d’un contenu.