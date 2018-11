Le Bitcoin chute à son plus bas niveau en 2018, et le pire serait à venir

Mercredi et jeudi noirs pour les crypto-monnaies. Un mouvement de panique a entraîné la chute des cours des devises électroniques qui atteignent pour la plupart leur plus bas niveau en 2018. Le Bitcoin en fait aussi les frais et chute sous la barre des 5 500$, alors qu’il oscillait autour des 6 500$ depuis plusieurs semaines.

La capitalisation totale sous les 200 milliards de dollars

Si plusieurs monnaies virtuelles avaient déjà perdu plus de 90% de leur valeur depuis leur sommet historique atteint en début d’année, la chute semble interminable pour certaines d’entre elles. Aucune n’est épargnée, à commencer par le Bitcoin, l’Ethereum, le Ripple ou encore le Bitcoin Cash qui perdent tous plus de 10% sur les 24 dernières heures.

Alors que ces devises semblaient s’être stabilisées depuis plusieurs mois, elles ont fini par casser des supports psychologiques et semer la panique des investisseurs. En conséquence, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est passée sous le seuil symbolique des 200 milliards de dollars pour retomber autour des 180 milliards de dollars actuellement.

Cours du Bitcoin :

Cours de l’Ethereum :

Quelles raisons derrière cette chute ?

Si elle fait très mal, cette correction était anticipée par de nombreux experts de l’industrie. A l’heure actuelle, 2 raisons majeures auraient entrainé la chute des crypto-monnaies.

La première concerne le fork du Bitcoin Cash (quatrième plus grande devise électronique au niveau de la capitalisation) dans les heures à venir alors que de nombreux opposants sont montés au créneau contre cette décision.

La deuxième raison qui peut expliquer cette chute n’est autre que la spéculation de traders autour du Bitcoin. Cette devise électronique représente plus de la moitié de la capitalisation totale des crypto-monnaies, et elle a donc tendance à orienter tout le marché des devises électroniques dans ses variations.

En l’occurrence, le Bitcoin n’a pas réussi à franchir ces dernières semaines des résistances techniques clés – et il a fini par céder aux supports. Nombreux sont les traders qui s’appuient sur des indicateurs techniques pour prendre des décisions d’investissement et ils participent ainsi au renforcement des mouvements de cours.

Le cours du Bitcoin peut-il remonter ?

Si on se projette dans un horizon de temps un peu plus lointain, les mêmes experts restent convaincus que le cours des crypto-monnaies devrait remonter. Si le gérant de hedge-fund Mike Novogratz, pourtant très optimiste sur le Bitcoin, a reconnu que sa devise protégée ne franchirait plus le seuil des 10 000$ cette année, il anticipe que la remontée des cours aura lieu au deuxième trimestre 2019. D’ici là, le cours des crypto-monnaies pourrait continue de baisser. Will Woo, fondateur du site Woobull, a une opinion similaire.

Cette chute n’empêche pas non pus les plus fervents défenseurs des crypto-monnaies de continuer de croire que le Bitcoin va atteindre des sommets encore jamais atteints jusque-là. John McAfee, fondateur de la société ce cybersécurité du même nom, affirme qu’il atteindra même un million de dollars dans les 5 années à venir. De son côté, l’économiste et prix Nobel Joseph Stiglitz reste ferme sur ses pensées, et continue de croire qu’il ne vaudra bientôt plus rien grand chose.