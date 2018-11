Cours du Bitcoin : 11 prédictions qui vont de 100$ à 1M$, qui croire ?

Alors que le Bitcoin continue sa démocratisation auprès du grand public, le cours de la crypto-monnaie stagne depuis plusieurs semaines après une lourde chute. Cela n’empêche pas les experts de faire leurs prédictions sur l’évolution du cours de la devise électroniques.

Et force est de constater que les pronostics sont très variés puisqu’ils vont de 100$ à l’horizon 2028 pour les plus pessimistes à plus d’un million de dollars en un an pour les plus optimistes…

Les optimistes tirés par McAfee

Nos confrères de chez ArzDigital ont réalisé une infographie dans laquelle ils comparent les différentes prédictions d’experts en la matière. D’un côté, on retrouve les soutiens historiques du Bitcoin – John McAfee en tête – qui voient le cours de la devise exploser dans les deux prochaines années.

Si McAfee estime que le Bitcoin pourrait atteindre le million de dollars en 2020, d’autres sont légèrement plus « modérés » : Tim Draper voit le Bitcoin à 250 000 dollars en 2020 – tout comme l’ingénieur Jameson Lopp. Il semblerait que Tyler Winklevoss ait été un peu trop optimiste puisqu’il anticipait un Bitcoin à 320 000$ encore en 2018. Aujourd’hui, le cours de la devise stagne à 6 400$…

Les pessimistes, Joseph Stiglitz en tête

Face à la génération Bitcoin, on retrouve des économistes plus traditionnels qui sont très pessimistes quant à l’avenir de la célèbre crypto-monnaie. Le prix Nobel d’Economie Joseph Stiglitz n’a pas hésité à donner son point de vue : le cours de la devise ne devrait pas excéder les 100$ à un horizon de 10 ans.

Il en va de même pour l’économiste Kenneth Rogoff qui ne croit pas du tout à cette (crypto-)monnaie qui n’aurait selon lui « aucune chance » de menacer le système financier actuel.

Qui a raison ? Qui a tort ?

Aujourd’hui, difficile de savoir qui a raison, et qui a tort. Dans l’hypothèse la plus probable, le cours de la crypto-monnaie devrait se situer entre les deux. La prestigieuse banque américaine JP Morgan se dit convaincue depuis plusieurs mois que les devises électroniques sont là pour rester. Même son de cloche à la Commission Européenne : le Vice Président de celle-ci, Valdis Dombrovskis, a reconnu que les crypto-actifs sont là pour durer.