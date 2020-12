Bitcoin est entré dans le top 5 des monnaies mondiales

La crypto-monnaie s’invite dans le top 5 des monnaies mondiales. Sans surprise, c’est le Bitcoin qui fait parler de lui au sujet de ce nouveau cap, alors que les performances de la semaine dernière à son égard furent historiques. Le Bitcoin prend en maturité (il n’y a qu’à voir la dynamique de régulation qui s’est particulièrement montrée ces derniers jours), et commence à être comparé à des devises d’envergure.

BTC dépasse la roupie indienne

Bitcoin évolue à 27 000 dollars depuis ce week-end, déjà loin au-dessus du cap des 25 000 $ vu comme une véritable étape psychologique. Maintenant, comparé aux autres devises en circulation dans le monde dominées par le dollars américain, Bitcoin a rejoint le top 5 alors qu’il dépassait pour la première fois les 425 milliards de dollars, l’équivalent de la capitalisation de la roupie indienne.

Avec ses très bonnes performances, Bitcoin est particulièrement vu comme un actif spéculatif. Pour cette fin d’année, ses comparaisons de plus en plus nombreuses avec des monnaies fiduciaires lui rendront bien service pour poursuivre son développement et son acceptation dans les échanges.

D’ailleurs, au niveau des échanges, un autre indicateur témoigne de l’intégration de Bitcoin. Selon CoinATMRadar, le nombre de « distributeurs Bitcoin » dans le monde connaissait une forte augmentation en 2020. Ils avaient atteint les 10 000 installations (+167 %), alors que le Royaume-Uni annonçait il y a quelques jours un nouveau partenariat grâce auquel 16 000 guichets supplémentaires seront compatibles avec la crypto-monnaie.

Par définition, le Bitcoin ne peut être retiré de bornes physiques. Mais les « distributeurs Bitcoin » permettent en revanche de retirer du cash d’une monnaie fiduciaire par le biais d’une conversion avec les bitcoins appartenant à un propriétaire, comme cela est possible dans un bureau de changes pour deux devises internationales.

Il ne faudra pas imaginer que Bitcoin dépasse la quatrième place des plus importantes monnaies du monde lors de ces derniers jours de 2020. Bitcoin ne pourra certainement pas atteindre le Yen japonais, qui possède une capitalisation de 1 000 milliards de dollars actuellement. La moitié du chemin est parcourue en revanche, et tout pourrait s’accélérer maintenant.