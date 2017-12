Millionaire malgré lui en Bitcoins, il fait don de sa fortune à des associations caritatives

En croissance fulgurante, la valeur Bitcoin fait des heureux… incongrus. L’un des investisseurs de la première heure, devenu millionnaire, décide de faire don d’une partie de sa fortune.

Le Bill Gates du Bitcoin

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, une personne fait don d’une partie de sa richesse à des œuvres caritatives. L’homme préfère rester anonyme, déclarant ne pas souhaiter « faire de publicité de sa fondation » au média américain Gizmodo. Il explique à nos confrères avoir acheté des Bitcoins à une période à laquelle ces derniers n’avaient aucune valeur :

« À l’aube du bitcoin, j’ai cru prometteur de décentraliser l’argent et décidé de m’en procurer. L’effondrement du Bitcoin attendu au fil des années a débouché sur un montant dépassant de loin celui que je suis en mesure de dépenser. »

Loin d’exagérer les faits, l’homme en question dispose actuellement d’une fortune de plus de 86 millions de dollars, bien au-delà de toutes ses espérances. Tel un Robin des Bois de temps modernes, cette personne a décidé d’agir de la même manière que Bill Gates : faire don de sa fortune à des actions de charité.

Incroyable… mais vrai

Bien plus qu’une simple volonté, il a d’ores et déjà monté sa fondation du nom de The Pineappple Fund. Sur le site de la fondation, on y trouve un registre recensant la liste des associations caritatives ayant déjà bénéficié de transactions. Au total, le site recense déjà l’équivalent de $8.5 million de dons en Bitcoin, distribués à 8 associations différentes. Dans un soucis de transparence, le site affiche même le code blockchain de chacune des 8 associations listées.

Soucieux de la véracité de ces indications, nos confrères de Gizmodo sont entrés en contact avec l’Electronic Freedom Foundation pour vérifier la légitimité des transactions. Contre toute attente, l’organisme en question capable de vérifier ce genre d’informations a confirmé l’information. Un porte-parole a confirmé par courrier électronique que l’EFP avait « été en contact avec The Pineappple Fund et qu’il était en train de recevoir le don ».

L’engouement autour des crypto-monnaies provoque un buzz mondial sans précédent. De nombreuses histoires dignes de contes pour enfants émergent, mais sont pourtant bien réelles. Certaines sont cependant fausses, et d’autres réellement… dramatiques, comme celle de ce malheureux gallois qui cherche sa clé Bitcoin à 88 millions de dollars dans une décharge publique.

Sources : Gizmodo Pineapple Found