Le Bitcoin SV grimpe brutalement de 62$ à 254$… avant de chuter à 44$

Cette dernière semaine a été hautement volatile pour le Bitcoin SV. Beaucoup de crypto-enthousiastes considèrent ce hard fork du Bitcoin comme une initiative douteuse et sans fondamentaux, et les supporters de la devise électronique peinent à l’imposer comme une réelle alternative au Bitcoin. La volatilité des derniers jours, soutenue par une fake news et un flash crash, ne fait que compromettre ses chances de succès.

Le Bitcoin SV s’envole depuis le 21 mai

Craig Wright est celui qui est à l’origine du Bitcoin SV (créé en novembre dernier), et il faut reconnaitre que le personnage est assez… obscur. Il affirme depuis maintenant plusieurs années être la personne qui se cache derrière le pseudonyme « Satoshi Nakamoto » – qui n’est autre que le fondateur du Bitcoin. Toutefois, Craig Wright n’a jamais réussi à prouver officiellement qu’il était le fondateur de la devise, et il n’a jamais été en mesure de prouver que les portefeuilles historiques associés à ce pseudonyme lui appartenaient bien.

Cela ne lui a pas empêché le 21 mai dernier d’annoncer avoir déposé le white paper du Bitcoin auprès de l’organisme américain en charge des droits d’auteur pour lui assurer une place dans l’éternité : si l’US Copyright Office a effectivement approuvé le dépôt, ce dernier a toutefois précisé qu’il n’était pas compétent à juger Craig Wright comme le fondateur de Bitcoin. Il n’en aura pas fallu davantage pour que Craig Wright se fasse lourdement critiquer sur les réseaux sociaux en essayant de s’accaparer un bien qui ne semble pas lui appartenir.

Suite à l’annonce, le cours du Bitcoin SV s’est quand même vite emballé, grimpant de 62$ à plus de 120$ (soit près de 100% de gains) en l’espace de quelques minutes. Il a ensuite oscillé autour des 100$ pendant quelques temps – avant de connaître une nouvelle envolée hier : cette fois-ci, c’est une fake news qui lui a permis d’enregistrer plus de 100% de croissance ! Le marché aurait-il perdu la tête ?

Le cours du BSV multiplié par 2 sur une fake news

Un petit malin s’est amusé à pirater le site d’actualité chinois Coinbull en publiant un communiqué affirmant que Craig Wright avait finalement montré une preuve intangible qu’il était bel et bien le fondateur de Bitcoin : cette fausse information annonçait que l’australien avait transféré 50 000 Bitcoin depuis le premier portefeuille jamais créé – vers la plateforme d’échange de crypto-monnaies Binance.

Ce communiqué a rapidement été démenti par Binance, qui a d’ailleurs décidé de dé-lister le Bitcoin SV de sa plateforme en avril dernier. Cela n’a pas empêché certains investisseurs de miser encore davantage sur la crypto-monnaie, lui permettant de doubler son cours en l’espace de quelques heures. Alors qu’il était encore à 62$ quelques jours auparavant, il atteignait un plus haut historique à plus de 250$ mercredi dans la journée ! Grâce à cette performance douteuse, le Bitcoin SV se positionne désormais dans le Top 10 des plus grandes devises électronique dans le classement Coinmarketcap. Il se positionne ainsi loin en tête des crypto-monnaies qui ont enregistré la meilleure performance en 2019.

Un flash crash de 25 000 Bitcoin SV sur Bitfinex

Seulement quelques heures après que le cours du Bitcoin SV ait enregistré son record, un ordre massif de vente de 25 000 BSV a fait lourdement chuter son cours sur la plateforme d’échange Bitfinex. Cette dernière est actuellement dans le Top 10 des plateformes les plus populaires pour le trading de Bitcoin SV, elle a donc une influence certaine sur le cours de la devise électronique.

Cet ordre de plusieurs millions de dollars, sans limite de vente, a fait chuter le cours de 254$ à seulement 44$ en l’espace de quelques secondes ! C’est ce qu’on appelle un « flash crash ». Très rapidement, le marché s’est toutefois re-saisi, et le cours est remonté pour osciller autour des 214$ en ce moment. Bitfinex a annoncé ouvrir une enquête pour voir s’il s’agissait d’une tentative de manipulation des cours, ou s’il s’agissait d’une erreur de l’un de ses clients.

Reste que le Bitcoin SV vaut désormais plus de 3x plus qu’il y a une semaine, sans explication.