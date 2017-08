Les uchronies sur l’histoire américaine ont définitivement le vent en poupe ces dernières semaines. Après Confederate sur HBO, découvrez Black America sur Amazon Prime. Tout sauf un hasard. Black America, une uchronie raciale Et si en réparation de l’esclavage, la population noire des Etats-Unis, s’était vue attribuer trois états pour fonder leur propre pays ?

Les uchronies sur l’histoire américaine ont définitivement le vent en poupe ces dernières semaines. Après Confederate sur HBO, découvrez Black America sur Amazon Prime. Tout sauf un hasard.

Black America, une uchronie raciale

Et si en réparation de l’esclavage, la population noire des Etats-Unis, s’était vue attribuer trois états pour fonder leur propre pays ? New Colonia, composé du Mississippi, de la Louisiane et de l’Alabama, est ce pays imaginé par William Packer pour le service Amazon Prime.

On y découvre une nation grandissante dans l’ombre du voisin géant jusqu’à le dépasser pour devenir le pays le plus industrialisé du monde. L’équilibre entre les deux pays va alors devenir très compliqué. Le projet né en février dernier vient d’être annoncé et bien sûr, aucun casting n’a encore été annoncé.

Un drôle d’écho à Confederate

Bien sûr, en lisant cette histoire, impossible de ne pas penser à Confederate, le projet développé par les showrunners de Game of Thrones pour HBO. Dans leur uchronie, ce sont les états du Sud qui ont gagné et l’esclavage a perduré. Un même point de l’histoire mais deux scénarios totalement opposés. Le projet Confederate a déjà provoqué de nombreuses polémiques comme nous vous l’expliquions il y a plusieurs jours.

Amazon a décidé de surfer sur la polémique que connaît actuellement HBO avec le projet Confederate et ne s’en cache pas. Selon les mots du producteur de Black America Will Packer : « il nous semblait que c’était le bon moment pour s’assurer que le public et la communauté des créateurs sachent qu’il y avait un projet préexistant, et que nous avons bien avancés dessus ». Reste désormais à avoir s’il provoquera une polémique de la même ampleur.

Si Confederate est prévu pour 2019, aucune date n’a encore filtré pour Black America. Selon les informations qui ont filtré, la série serait même encore en cours d’écriture. Patience donc.