🔥 Black Friday : OnePlus 6T en promotion à 441€ sur Rakuten

La première promotion sur le OnePlus 6T au Black Friday est aperçue chez Rakuten. Ce nouveau smartphone s’impose comme une rĂ©fĂ©rence dans une industrie oĂą les gĂ©ants amĂ©ricains se battent pour imposer les leurs. S’il est dĂ©jĂ moins cher par dĂ©faut que ceux de ses rivaux, le OnePlus 6 bĂ©nĂ©ficie pendant quelques heures d’une remise supplĂ©mentaire chez Rakuten, anciennement PriceMinister. Son prix tombe de 558€ Ă 489€ + 48€ supplĂ©mentaires en bons d’achat avec le coupon VP20350. Au final, il revient donc Ă 441€ pour le tĂ©lĂ©phone, soit 25% de rĂ©duction.

Le OnePlus 6T s’invite au Black Friday

Alors que ses concurrents comme l’iPhone, le Huawei Mate 20 Pro ou encore le Google Pixel 3 ne sont pas en promotion au Black Friday, le OnePlus 6T fait une nouvelle fois parler de lui avec une très belle rĂ©duction pour le milieu de la « Black Friday Week ». Alors que l’on est encore Ă deux jours du fameux vendredi, les promotions sur les smartphones ont dĂ©jĂ commencĂ© et OnePlus compte en profiter.

ComparĂ© Ă l’ancien modèle, qui Ă©tait le OnePlus 6, le nouveau OnePlus 6T a finalement peu changĂ© de design si ce n’est l’encoche Ă l’avant de l’Ă©cran qui a Ă©tĂ© largement rĂ©duite. On aime aussi le lecteur d’empreintes digitales qui est dĂ©sormais placĂ© sous l’Ă©cran (pour dĂ©bloquer son smartphone) qui est lui composĂ© de verre. Sur le cĂ´tĂ©, on retrouve de l’aluminium, ce qui donne au tĂ©lĂ©phone OnePlus 6T en promotion Ă Black Friday une belle finition.

Au niveau de la performance, le OnePlus 6T est Ă©quipĂ© d’un processeur Snapdragon 845 de Qualcomm – une rĂ©fĂ©rence aujourd’hui pour les smartphones ainsi que 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go. C’est bien mieux que bon nombre de ses concurrents sous Android qui avoisinent les 1 000 euros pièce. Ici, on est sur Android 9.0 Pie avec une sur-couche Oxygen OS qui ressemble fortement Ă Android Stock. La navigation est ultra fluide, c’est l’un des gros atouts du OnePlus 6T.

Au niveau de l’appareil photo, le OnePlus 6T possède un double capteur Ă l’arrière de 16 MPx et 20 Mpx avec un stabilisateur intĂ©grĂ©. Un mode nuit est particulièrement efficace pour les scènes en faible luminositĂ©. Dernier point Ă souligner pour ce OnePlus 6T du Black Friday, il possède une autonomie 12% plus longue que celle de son prĂ©dĂ©cesseur avec une batterie de 3700 mAh. Il est aussi compatible avec la charge rapide.

Ci-dessous, la vidéo de notre test du OnePlus 6T :

Le Black Friday, le rendez-vous des promotions

Chaque annĂ©e, le Black Friday devient encore plus gĂ©nĂ©reux en promotions. Cette annĂ©e, ce sont 5,7 milliards d’euros qui devraient ĂŞtre dĂ©pensĂ©s sur l’opĂ©ration par les français – dont une large majoritĂ© est rĂ©alisĂ©e hors ligne. Sur internet, ce sont 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires qui seront gĂ©nĂ©rĂ©s sur la pĂ©riode selon la FEVAD. Cela concerne Ă©videmment certains produits phares comme les smartphones et le OnePlus 6T qui a beaucoup de succès pendant le Black Friday.

Si le Black Friday met Ă l’honneur le OnePlus 6T, la promotion n’est pas faite pour durer. En effet, une remise de 25% sur un produit qui est sorti il y a quelques semaines ne peut pas durer longtemps, d’autant plus que OnePlus n’a pas grand chose Ă prouver. Donc si vous voulez vraiment le OnePlus 6T, c’est maintenant qu’il faut profiter de la promotion pour le Black Friday. Il n’est pas Ă©vident que l’on en retrouve d’autres par la suite, Rakuten voulant surtout faire parler de lui avec cette opĂ©ration coup de poing. Dans tous les cas, c’est rĂ©ussi. Si l’on inclut le bon d’achat, le smartphone passe Ă 441€ contre 558€ pour le prix d’origine avec le coupon VP20350.

