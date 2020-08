Black Mirror : Netflix investit, peut-on rêver à une suite ?

La dernière saison de Black Mirror a été mise en 2019 sur Netflix. Même si elle est loin d’avoir été la meilleure que l’on ait pu observer, elle venait surtout clore une oeuvre majeure du petit écran, qui aura donc eu le droit à 22 épisodes et un film. Un regard perçant, éclairant et effrayant sur les dérives potentielles de la technologie, le tout sous la plume du génial Charlie Brooker.

Black Mirror ou autre chose ?

Le créateur de la série lui-même avait expliqué que l’avenir de la série s’écrivait désormais en pointillés en raison de l’épidémie de coronavirus. La raison ? Il estimait que la réalité avait en quelques sorte rattrapé la fiction. Mettre en scène des sociétés qui s’effondrent sur le petit écran dans le contexte actuel lui paraît en quelque sorte déplacé.

Mais, Netflix, qui diffuse la série depuis 2016, estime à tout le moins que l’oeuvre de Charlie Brooker mais aussi son imagination fertile possèdent un potentiel clair et net. C’est sans aucun doute pour cette raison que la plateforme de streaming aurait décidé d’investir 100 millions de dollars dans la société de production qu’il dirige avec Annabel Jones.

Est-ce que cela veut dire que Netflix pourrait pousser vers une sixième saison immédiate afin de toucher les premiers dividendes de cet investissement ? Pas forcément, en raison d’accords de diffusion qui ont été signés avec Endemol Shine et Banijay qui pourraient freiner de telles ambitions.

Mais, Charlie Brooker pourrait, et c’est peut-être la perspective la plus alléchante, se lancer dans de nouveaux projets. Un tel talent mérite d’être exploité… Reste à savoir quelle forme cela prendra. Du côté de Netflix, on ne devrait en tout cas pas perdre de temps… Affaire à suivre.