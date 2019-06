Black Mirror saison 5 sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Disclaimer : les lignes suivantes décrivent uniquement l’opinion de l’auteur et peuvent donc différer de votre vision du programme. N’hésitez pas à le faire savoir (calmement) dans les commentaires. Attention, il y a aussi des SPOILERS (légers).

La saison 5 de Black Mirror était particulièrement attendue. Avec autant de succès par le passé, on était en droit d’espérer que ces nouveaux épisodes continuent sur la même lancée. Est-ce le cas ? Oui et non à la fois. On vous explique.

Black Mirror paie Bandersnatch

Bon le premier vrai problème de cette nouvelle saison, c’est qu’elle ne dure que trois épisodes. Avec une anthologie de ce genre, cela limite tout de même beaucoup. Pourquoi ce choix ? Tout simplement à cause de Bandersnatch. L’épisode interactif publié à Noël, a pris beaucoup de temps à Charlie Brooker. Beaucoup d’énergie aussi.

Mais le problème ne s’arrête pas là. Si l’on est honnête, ces épisodes se regardent toujours avec plaisir. Mais la barre a été fixée trop haut. Par BanderSnatch là encore. On s’imagine pouvoir interagir avec les épisodes. On se met à imaginer les choses différemment.

Surtout, il semble manquer quelque chose à Black Mirror. Les extrêmes scénaristiques atteintes par le passé, semblent là, hors de portée. Là où Charlie Brooker cherchait dans les saisons précédentes à nous donner une impression de possible, à nous faire croire que ces univers n’étaient pas forcément si éloignés de nous, il semble complètement manquer le coup cette fois. En voyant Miley Cyrus, absolument pas convaincante dans un scénario presque bancal, on revoit le défaut actuel de Netflix, le name-dropping à tout prix.

Si vous devez retenir un épisode en particulier dans cette saison de Black Mirror, c’est sans doute le second qui ralliera les suffrages. Mais c’est aussi celui qui soulève le plus d’interrogations tant il semble là trop proche de la réalité. A lui seul, il incarne peut-être le vrai problème : et si Charlie Brooker avait perdu son imagination ?