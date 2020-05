Black Mirror sur Netflix : la série condamnée par le coronavirus ?

L’épidémie de coronavirus a retardé la sortie en salle ou le tournage de nombreux films et séries. C’est le monde de la culture au grand complet qui tousse face à une situation inattendue. Certaines entreprises comme Netflix ont même décidé de donner un coup de main aux productions qui sont en difficulté. Mais, on peut aussi prévoir que certains projets vont tout simplement disparaître, alors que l’écosystème au grand complet est fragilisé. Enfin, cela va aussi mener à des remises en question plus grandes. C’est notamment ce qui pourrait arriver à la série dystopique Black Mirror.

Black Mirror, la série dépassée par la réalité ?

C’est le scénariste Charlie Brooker, à l’origine de ce programme fascinant qui en a fait l’annonce. Alors qu’il s’est distingué par sa capacité à jeter un regard acéré et sans concession sur notre société et les potentielles dérives technologiques, il estime aujourd’hui que Black Mirror est dépassé par la réalité.

Quand certains auraient peut-être vu dans la crise du coronavirus un nouveau terreau de créativité, à la façon d’un Ridley Scott qui va réaliser un projet sur une pandémie, Charlie Brooker se place aux antipodes.

En ce moment, je ne sais pas qui voudrait regarder des histoires mettant en scène des sociétés en train de s’écrouler donc je ne travaille pas sur de nouveaux épisodes de Black Mirror. Je suis en train de retrouver mon sens de l’humour et j’écris des scénarios dont l’ambition est de me faire rire.

Pour rappel, la cinquième saison de Black Mirror qui comptait seulement 3 épisodes a été mise en ligne sur Netflix en 2019. On y retrouvait notamment Anthony Mackie, Andrew Scott ou Miley Cyrus. Le résultat s’est toutefois avéré quelque peu décevant pour les habitués de la saga. Reste à voir si Charlie Brooker va désormais tirer un trait définitif sur Black Mirror.