Black Panther 2 : le film Marvel bouleversé à cause du coronavirus ?

C’est l’un des films que l’on attend avec beaucoup d’impatience dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Après le succès inattendu du premier film Black Panther, la suite nourrit bien entendu de nombreux espoirs, même s’il avançait déjà lentement lorsque Bob Iger en parlait il y a plusieurs mois. Le problème ? La pandémie de coronavirus pourrait bien avoir aggravé la situation.

Black Panther 2, les emplois du temps en danger

On le sait, de nombreux tournages de films mais aussi sorties au cinéma ont été décalés au cours des derniers mois. Impossible de rassembler les équipes ou de filmer en raison des conditions sanitaires. Or, cela va continuer à avoir un impact clair et net au cours des prochains mois. C’est notamment ce qu’a expliqué Rachel Morrison, la chef-opératrice, dans une interview accordée à IndieWire.

Celle dont le travail a déjà été distingué aux Oscars (pour le film Mudbound), travaillait il y a quelques mois à son premier film comme réalisatrice : Flint Strong. Oui mais voilà, seulement deux jours de tournage ont pu avoir lieu avant que tout ne soit interrompu par le coronavirus. Désormais, cela devrait reprendre en début d’année 2021. Il faut dire que son film qui parle d’une boxeuse médaillée aux Jeux Olympiques représente un défi à l’heure du coronavirus : « c’est de la boxe, c’est une foule, c’est un film adolescent avec des scènes de bal et des ados qui se rapprochent. C’est une tâche impossible » reconnaît la réalisatrice.

Conséquence directe, elle a reconnu qu’elle ne pourrait pas forcément être prête pour Black Panther 2 et elle en a déjà parlé avec Ryan Coggler. Si cela n’aura qu’une influence « mineure » sur le film, on peut s’attendre à ce que les problèmes de ce genre se multiplient au cours des prochains mois..