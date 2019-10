Black Panther 2 en est encore aux prémices

On vous l’expliquait il y a quelques jours, le film Black Panther a failli ne jamais voir le jour. C’est grâce à la résistance de Kevin Feige face à l’adversité et aux idées préconçues que le film a finalement vu le jour. Mais, auréolé de son incroyable succès commercial, le personnage va avoir le droit à un deuxième opus, Black Panther 2. Un film très attendu du grand public sur lequel on vient d’avoir de nouvelles informations.

Black Panther 2, sortie très tardive

Tout comme Captain Marvel 2, la suite des aventures du roi T’Challa, arrivera seulement pour la phase 5 du MCU. La date annoncée est le 6 mai 2022. Mais, si on en croit les confidences de Bob Iger, le patron de Disney, réussir à tenir de tels délais pourrait bien être un peu juste.

En effet, le film qui devrait à nouveau mettre en scène Chadwick Boseman en est au point zéro ou presque. Dans une interview au Wall Street Journal, il explique que Ryan Coggler « commence tout juste le processus d’esquisse de l’histoire ». Autant dire que l’histoire même du film n’est sans doute que dans son esprit et peut-être même pas 100% claire. Côté tournage, il ne faut s’attendre à rien avant 2021 au mieux. Donc même les fuites devraient être plutôt limitées d’ici là.

On sait en revanche que Killmonger ne fera pas son retour dans le film, Kevin Feige l’a déjà dit par le passé, coupant court à de nombreuses rumeurs. L’agent Everett Ross, joué par Martin Freeman sera pour sa part au rendez-vous, il l’a confirmé directement.

Pour le reste, il faudra patienter. Marvel se concentre surtout sur la phase 4 pour l’instant, qui sera particulièrement chargée. Autant dire que la phase 5 paraît encore une perspective particulièrement lointaine.