BlackBerry dévoile un nouveau smartphone équipé de son habituel clavier physique, un élément technique qui tranche avec les habitudes des autres fabricants. Disponible en France depuis juillet, le BlackBerry Key2 tend à démontrer que le constructeur est loin d’avoir dit son dernier mot.

Là où les fabricants de mobiles se sont tous tournés peu à peu vers l’écran tactile, seuls quelques irréductibles ont conservé un clavier physique. C’est le cas du constructeur canadien BlackBerry, qui en a même constitué son identité de marque au fil des années. L’été dernier, le fabricant dévoilait le KeyONE en France, premier-né de son union avec le chinois TCL, en charge de la production des smartphones. Un an plus tard, le canadien dévoile le BlackBerry Key2, un mobile qui s’inscrit dans la lignée logique du premier modèle de la gamme. Comme son prédécesseur, le nouveau smartphone embarque l’habituel clavier physique ainsi que le système d’exploitation Android.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Key2 dispose d’un écran de 4,5 pouces au format 3/2, pour une hauteur de 151,4 mm, soit près d’un centimètre de plus que l’iPhone X. L’appareil photo arrière embarque un double capteur de 12 Mpx ouvert à f/1,8 et une capacité d’enregistrement vidéo de 4K à 30 ips, là où l’appareil photo avant offre 8 Mpx. Quant aux disponibilités de stockage, le Key2 offre le choix entre 64 ou 128 Go ainsi que la possibilité d’ajouter une carte microSD. Le Key2 dispose d’une puce Snapdragon 660 à 2,2GHz, là où le précédent modèle proposait le SoC Snapdragon 625. Concernant le design, celui-ci semble globalement plus soigné, mais aussi plus sécurisé puisque le mobile est équipé de la technologie Corning Gorilla Glass.

Le Key2 se destine à des usages professionnels

De plus, BlackBerry annonce avoir amélioré le fameux clavier physique, si bien que celui-ci intègre un capteur d’empreintes digitales directement dans la barre espace et des touches plus imposantes que celles de son prédécesseur. De nouveaux raccourcis ont également été ajoutés afin de rendre la rédaction d’un texte ou d’un message plus intuitive. L’autonomie est aussi plus performante, si bien que le fabricant indique que le Key2 est capable de tenir deux jours de suite pour un usage standard sans avoir besoin d’être chargé.

De façon générale, le Key2 semble se destiner aux usages professionnels afin de permettre aux utilisateurs de communiquer facilement avec leurs collègues et collaborateurs. BlackBerry mise sur sa marque de fabrique tout en améliorant les performances de son dernier smartphone. Vendu 649 euros, le mobile est disponible aux couleurs noir et argent.