BlackBerry rachète officiellement l’entreprise de cybersécurité Cylance

Le vendredi 16 novembre, BlackBerry a annoncé qu’elle rachetait effectivement Cylance, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Depuis quelques jours, une fuite laissait entendre que le canadien se penchait sur un éventuel rachat et était dans la phase de négociation. C’est finalement chose faite.

Cylance deviendra une unité distincte de BlackBerry

D’origine californienne, la jeune pousse Cylance aurait déjà levé 327 millions de dollars depuis sa création, si bien qu’elle imaginerait aujourd’hui faire son introduction en Bourse. En se basant sur l’intelligence artificielle, la startup développe des produits destinés aux entreprises nécessitant de se protéger des cyberattaques. À ce jour, Cylance compterait près de 3 500 clients, dont 20% de sociétés appartenant au classement Fortune 500 (les 500 premières entreprises américaines classées selon leur chiffre d’affaires).

Dans un communiqué, le PDG de BlackBerry, John Chen indique : « Le leadership de Cylance dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité viendra immédiatement compléter l’ensemble de notre portefeuille, notamment UEM [Unified Endpoint Management] et QNX ». Pour sa part, le patron de Cylance, Stuart McClure, ajoute : « Nous sommes impatients d’exploiter les atouts en mobilité et sécurité de BlackBerry pour adapter notre technologie avancée d’IA à la création d’une plateforme unique ».

Finalisé pour 1,4 milliard de dollars, le rachat de Cylance par BlackBerry devrait être réellement terminé avant le mois de février 2019. Par la suite, il est prévu que la jeune pousse fonctionne comme une unité distincte de la marque canadienne.

Source