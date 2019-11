BlizzCon : les premiers détails de Diablo IV ont été dévoilés

C’est peu dire qu’il était très attendu. Depuis 2012 et la sortie du troisième opus, de nombreuses rumeurs entourent la sortie de Diablo IV. C’est désormais officiel, le jeu est bel et bien en préparation. L’annonce a été faite lors de la BlizzCon 2019 qui vient de se terminer au Anaheim Convention Center en Californie.

Diablo IV rappelle l’ambiance de Diablo II

J. Allen Brack a annoncé la bonne nouvelle aux joueurs en tout début de conférence :

Sanctuaire est le foyer des joueurs de Diablo depuis plus de 20 ans, et c’est avec une véritable passion pour la série et une profonde reconnaissance envers la communauté que nous annonçons Diablo IV aujourd’hui. Nous sommes heureux de retrouver le gameplay sombre tant apprécié des joueurs de Diablo tout en développant le monde et son histoire dans de nouvelles directions, et nous avons hâte de voir davantage de gens découvrir cette expérience.

Cette suite devrait particulièrement plaire aux fans historiques du RPG en misant sur un ton beaucoup plus sombre et dur que son prédécesseur. L’ambiance gothique qui se dégage de la phase de gameplay présentée rappelle plutôt Diablo II.

Seules trois classes ont été révélées sur un total de cinq qui seront disponibles : le barbare, le druide et la sorcière. Le premier se distingue par sa force brute et se destine au combat au corps à corps. Le second tentera de déchaîner la fureur de la nature pour venir à bout des légions des enfers. Enfin, la dernière devra manier les éléments pour vaincre ses adversaires.

Des centaines de donjons seront également explorables, bref, à l’image des précédents, ce nouvel opus devrait une nouvelle fois offrir une durée de vie titanesque.

On ignore pour l’heure quand sortira le jeu mais cela pourrait bien être au cours de l’année 2020. Diablo IV sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.