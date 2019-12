BMW et Hyundai victimes d’espionnage industriel par des hackers asiatiques

Deux des principaux constructeurs automobiles viennent d’être victime d’une campagne de hacking sophistiquée, heureusement sans trop de dégâts. L’organisme allemand Bayerricscher Rundfunk vient d’apprendre que le groupe de pirates OceanLotus avait réussi à infiltrer les réseaux de BMW et Hyundai pour dénicher des secrets commerciaux.

De son côté, BMW a découvert les pirates très rapidement cependant, il aura fallut plusieurs mois pour prendre la décision de leur bloquer l’accès au réseau. Heureusement, les experts affirment qu’aucune donnée sensible n’a été dérobée à BMW. Pour le moment, ni BMW, ni Hyundai n’a souhaité communiqué à ce sujet. BMW ajoute simplement que son système permet de limiter efficacement les tentatives de piratage externes, tout en repérant très rapidement les intrusions.

En ce qui concerne les coupables, ils devraient être très faciles à arrêter, puisque l’organisation OceanLotus, aussi connue sous le nom APT32 ou Cobalt Kitty est présente depuis 2014. De nombreuses sources estiment que ce groupe est soutenu par le Vietnam, et a pour mission de cibler les dissidents ou les menaces. Dernièrement, ces hackers seraient focalisés sur des marques automobiles comme Lexus ou encore Toyota.

BMW hacked by #OceanLotus in spring 2019

– used CobaltStrike

– no evidence that they had access to central data center in Munich

– Hyundai targeted in the same campaign https://t.co/WPLrqhkkHc

— Florian Roth (@cyb3rops) December 6, 2019