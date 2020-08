Bon plan : les 3 VPN premium à prix cassés pour la rentrée (-90%)

Les VPN sont des logiciels de plus en plus utilisés par les internautes pour sécuriser leur navigation et protéger leur identité numérique. Ces logiciels ont plus d’une corde à leur arc puisqu’ils déjouent aussi la censure web et contournent les sites géo-bloqués.

La rentrée se rapproche à grands pas, les offres de trois VPN incontournables arrivent à expiration très bientôt. CyberGhost, Surfshark et ExpressVPN mettent en avant des promotions rarement observées jusqu’à présent pour encore quelques heures. C’est donc l’occasion rêvée pour souscrire à un VPN à moindre coût. Cela vous évitera de trop dépenser pendant l’année avec des offres à prix fort.

CyberGhost sort du lot avec une réduction de -77% et l’accès à un gestionnaire de mot de passe durant 1 an. Découvrez cette offre ici :

CyberGhost VPN, le top rapport qualité prix

Débutons cet article avec le premier bon plan que nous avons découvert. C’est celui du VPN CyberGhost qui propose à ses nouveaux clients de souscrire à un compte pour 49,50€ pendant 18 mois, ce qui équivaut à 2,75€ / mois. Cette offre spéciale est assortie d’un accès 100% gratuit au gestionnaire de mot de passe PassCamp.

Notez que votre achat est garanti sur une période de 45 jours, même en temps de promotion comme actuellement. Vous pouvez contacter son support client en français via le chat en direct pour demander votre remboursement.

À côté de ça, CyberGhost protège votre trafic web et votre anonymat grâce à son infrastructure qui se compose de plus de 6200 serveurs dans 90 pays. Il opère également un chiffrement puissant AES de 256 bits pour sécuriser vos données.

En établissant une connexion à l’un de ses serveurs dédiés au streaming, vous pourrez accéder à tous les contenus limités dans votre zone, que ce soit au niveau des plateformes de streaming SVoD ou bien des chaînes de télévision.

Avec un seul abonnement, CyberGhost peut couvrir jusqu’à 7 appareils en même temps. Son application est aussi disponible sur plusieurs supports : ordinateurs, tablettes, smartphones ou encore Smart TV.

Surfshark VPN, le moins cher du marché

CyberGhost ne s’est pas montré assez convaincant ? Surfshark saura peut-être trouver grâce à vos yeux. Ce jeune VPN haut de gamme propose actuellement une offre encore moins chère. Son abonnement 24 mois passe de 9,89€ / mois à seulement 1,69€ / mois, soit 40,45€ à sortir en une fois. Les économies sont réelles puisque sur la durée de votre contrat, vous ferez 196,91€ d’économies. Une garantie de 30 jours est également appliquée.

Mais avant de souscrire à Surfshark, voici quelques informations sur cet outil. Surfshark donne accès à plus de 1700 serveurs dans 63 pays et protège votre connexion internet de bout en bout en la chiffrant. Sa bande passante illimitée vous permet de bénéficier des activités de streaming et de téléchargement avec la sécurité et l’anonymat en plus.

L’application VPN Surfshark comprend d’autres fonctionnalités quasi indispensables aujourd’hui que sont les bloqueurs de publicités, de trackers et de logiciels malveillants. Les applications de bureau et mobile sont très agréables à utiliser et pour les non-bilingues, son interface est traduite parfaitement en français.

Avec ses connexions simultanées illimitées, les appareillages n’ont aucune limite. Vous pourrez donc couvrir tous les appareils électroniques de votre domicile avec votre VPN et obtenir une protection à 360°.

ExpressVPN, le meilleur à tous les niveaux

On ne va pas vous mentir, le dernier VPN que nous vous présentons n’est pas le moins cher. Ceci dit, impossible de passer à côté d’ExpressVPN, le meilleur dans sa catégorie à notre avis.

En ce moment, vous pouvez obtenir ExpressVPN pendant 15 mois à 6,67$ / mois contre 12,95$ / mois. Précisons que le service est gratuit pendant 30 jours grâce à sa garantie « satisfait ou remboursé » sans aucune condition. Vous pouvez contacter le support client 24h/24 et 7 jours/7 pour leur faire part de votre demande de remboursement.

Les tarifs du fournisseur sont justifiés par une présence dans 94 pays du monde et des performances supérieures, telle que la rapidité, une des caractéristiques principales d’ExpressVPN. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu le titre de VPN le plus rapide du secteur. Le VPN ExpressVPN peut donc sécuriser vos données sans ralentir votre connexion.

En parallèle, il modifie votre position géographique vous permettant de faire croire à n’importe quel site internet que vous vous trouvez dans un pays donné (celui de votre choix). ExpressVPN contourne tous les pare-feux réseaux, les géo-restrictions et même la censure la plus stricte comme en Chine.

Son application est simple à prendre en main et compatible sur ordinateur, tablette, mobile, Smart TV et sur certains routeurs en Wi-Fi. Notez que votre compte vous offre 5 connexions en parallèle pour bénéficier de ses avantages sur tous vos appareils.

