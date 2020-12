Bon plan : ce VPN casse drastiquement les prix pour Noël (NordVPN)

Si vous n’avez pas encore installé de VPN sur vos équipements informatiques, il est temps de le faire. Ces logiciels offrent une multitude davantage au quotidien. Vous pourrez par exemple regarder les chaînes TV de n’importe quel pays, accéder à plusieurs catalogues Netflix et, surtout, naviguer en toute sécurité.

Pour terminer l’année en beauté et se faire plaisir sans culpabiliser, NordVPN propose une offre de Noël exclusive qui permet d’économiser 68% sur l’abonnement 2 ans et de profiter de 3 mois gratuits en plus. NordVPN vous reviendrait donc à 3,15€ par mois au lieu de 10,16€ hors période promotionnelle. En plus de ça, vous pourrez connecter l’application sur 6 appareils en simultané.

Ci-dessous, les détails de cette offre spéciale Noël :

Saisir l’offre NordVPN

NordVPN, VPN de référence dans le monde

Le VPN NordVPN existe depuis 2012. Il doit sa notoriété à ses nombreuses apparitions dans les médias mais surtout à la qualité de son service. Son logiciel offre une sécurité optimale en ligne et un anonymat renforcé à tous les internautes.

Pour assurer votre protection lors de votre navigation web, NordVPN mise sur plus de 5400 serveurs privés qui font transiter votre trafic vers un tunnel chiffré. Le chiffrement dernière génération AES de 256 bits rend vos données indéchiffrables pour autrui. Personne ne sera en mesure de connaître vos activités en ligne – pas même votre fournisseur Internet qui a normalement accès à ses informations. Ainsi, vous serez protégé contre toutes tentatives de piratage.

En parallèle, dès qu’il est actif, NordVPN cache votre adresse IP et modifie votre emplacement géographique physique afin de préserver votre confidentialité. Le réseau de NordVPN couvre 59 pays dans le monde. Vous pourrez donc choisir le pays dans lequel vous voulez vous connecter afin d’obtenir une nouvelle localisation virtuelle.

NordVPN permet également d’accéder à plusieurs plateformes de streaming vidéos et chaînes TV depuis de nombreux pays. Vous pourrez changer de pays sur Netflix, accéder à Hulu en France ou même YouTube depuis la Chine. Si vous voyagez, vous pourrez continuer à suivre vos programmes et vos séries TV, par exemple.

L’application NordVPN est équipée de plusieurs fonctionnalités additionnelles (Kill Switch, CyberSec, serveurs Double VPN et IP dédiée) mais elle reste très simple à utiliser, que ce soit pour les débutants ou les plus connaisseurs. Elle est compatible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV. Des extensions sur Chrome et Mozilla sont aussi disponibles. Pour obtenir plus d’informations, découvrez notre avis sur NordVPN ici.

Une offre de Noël à 3,15€ par mois et 3 mois offerts

En temps normal, les tarifs de NordVPN se situent dans la moyenne haute mais aujourd’hui, la donne est différente. Grâce à son offre Noël, vous pourrez économiser 168€ sur votre abonnement 2 ans NordVPN et profiter de 3 mois gratuits. Le prix total vous revient alors à 75,65€ (soit 3,15€ par mois) au lieu de 243€ pendant 2 ans et 3 mois.

La souscription à NordVPN est sans risque car vous disposez de 30 jours satisfait ou remboursé sans condition. Si vous n’êtes pas satisfait, il suffira de faire jouer la garantie et de faire votre demande auprès du service client pour obtenir votre remboursement intégral.

Notez que votre compte NordVPN vous permettra d’utiliser l’application sur six appareils reliés à Internet (ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV et boîtier connecté). Vous pourrez donc économiser davantage si vous partagez votre abonnement VPN avec un membre de votre entourage.

Pour en savoir plus, c’est ici :

Saisir l’offre NordVPN