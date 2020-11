Bon plan : CyberGhost VPN brade ses prix pour Black Friday 🔥

Vous avez dĂ©jĂ entendu parler des VPN mais vous ne savez que vaguement Ă quoi ils servent ? C’est normal, ces logiciels ont un large spectre d’utilisation. En plus d’une sĂ©curitĂ© en ligne maximale, ils permettent de naviguer en tout anonymat et de contourner les restrictions qui pourraient entacher votre expĂ©rience sur internet (censure, gĂ©o-blocage, pare-feu).

Un jour avant la date officielle du Black Friday 2020, il semblerait que le très rĂ©putĂ© VPN CyberGhost prenne un peu d’avance puisqu’il vient de dĂ©voiler une offre jamais vue. Sa formule passe Ă seulement 2€ / mois avec 3 mois supplĂ©mentaires en cadeau. De quoi vous faire souscrire Ă un abonnement VPN plus tĂ´t que prĂ©vu.

Cette offre incroyable ne durera pas très longtemps alors ne perdez pas de temps pour en profiter :

Saisir l’offre CyberGhost Ă 2€

CyberGhost, le plus efficace des VPN

LancĂ© en 2011, CyberGhost VPN s’est aujourd’hui imposĂ© parmi les meilleurs VPN en 2020. CyberGhost offre Ă tous ses utilisateurs un niveau de sĂ©curitĂ© poussĂ©, en partie grâce au chiffrement AES-256 qui protège vos donnĂ©es lorsque vous naviguez en ligne. En plus de ça, le VPN ne collecte aucun log concernant ses utilisateurs.

La sĂ©curitĂ© en ligne est indissociable de l’anonymat et de la confidentialitĂ©. C’est pourquoi CyberGhost masque votre adresse IP et votre emplacement physique. RĂ©sultat, impossible de dĂ©couvrir votre identitĂ© rĂ©elle car vous obtiendrez une IP du rĂ©seau CyberGhost.

Ă€ ce titre, son parc de serveurs impressionnant ne compte pas moins de 6 600 machines distantes rĂ©parties dans 90 pays. Vous pourrez Ă©tablir une connexion Ă travers l’un de ses serveurs afin d’obtenir une nouvelle localisation sur Internet.

En quelques clics, vous pourrez ainsi accĂ©der Ă une multitude de contenus initialement bloquĂ©s dans votre zone gĂ©ographique. C’est le cas de certains jeux en ligne, des plateformes bancaires ou encore des services de streaming. Pour cette dernière catĂ©gorie, CyberGhost a mis en place des serveurs dĂ©diĂ©s au streaming capables de dĂ©bloquer BBC iPlayer, HBO Now, France TV, Hulu, Fox Sport, Netflix US, FR et UK, etc.

Si CyberGhost VPN est recommandĂ© c’est aussi parce que son application est conviviale, simple Ă prendre en main et intĂ©gralement traduite en français. Certaines fonctionnalitĂ©s sont ajustables dans les paramètres – bloqueur de publicitĂ©s, anti-tracking et filtre contre les logiciels malveillants.

Une formule à 2€ et 3 mois gratuits offerts

CyberGhost est un VPN très complet particulièrement efficace pour naviguer de façon sĂ©curisĂ©e et plus libre. Si vous souhaitez le tester, c’est le moment idĂ©al pour le faire car CyberGhost sort le grand jeu pour le Black Friday. Le prestataire applique une remise de -83% sur son abonnement 3 ans et offre 3 mois gratuits Ă tous ses nouveaux utilisateurs.

Comme le paiement du service VPN s’effectue en une fois, la facture finale est de 78€ pour 39 mois – contre 467€ sans promotion. Le prix mensuel revient Ă 2€ par mois. Autant dire que cette offre est tout simplement incroyable, d’autant qu’elle est 100% garantie. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait pendant les 45 jours suivant votre souscription, CyberGhost procĂ©dera au remboursement intĂ©gral de votre achat.

Enfin, sachez que votre compte actif CyberGhost permettra de couvrir jusqu’Ă sept appareils diffĂ©rents. La connexion au VPN pourra mĂŞme avoir lieu en mĂŞme temps sur chacun d’entre eux alors n’hĂ©sitez pas Ă en faire profiter vos proches. Les systèmes d’exploitation Windows, Android, macOS, iOS, Linux et Fire TV sont compatibles avec l’application.

