Bon Plan : le DJI Spark à 353€ au lieu de 499€ 🔥

Le dernier drone de DJI, le Spark est proposé aujourd’hui en promotion chez Gearbest !

Le DJI Spark est sorti il y a quelque mois, et il nous a impressionné. Il est proposé aujourd’hui à . Son atout principal est son format ultra compact et un poids léger, qui vous permettent de le transporter partout pour prendre vos prises de vues aériennes.

Il a aujourd’hui droit à deux promotions :

Le Pack Combo

Le Spark seul à

Ces deux coupons sont valables jusqu’à écoulement des stocks, ce qui ne devrait pas durer longtemps…

Pour l’avoir testé, nous vous conseillons fortement le pack combo qui comporte 2 batteries, un sac de transport, quatre paires d’hélices, un hub de chargement, mais surtout la télécommande. Note d’Eric : c’est ma configuration et ce drone ne me quitte plus tellement il est facile à transporter et rapide à mettre en action. Cette dernière vous permet de monter la portée à 2km, contre 100 mètres seulement pour le Spark seul. La batterie supplémentaire est aussi indispensable si vous voulez profiter à fond de votre session de drone.

Le petit drone DJI est capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde, a une autonomie de 16 minutes et propose des modes de prises de vues intelligentes. Pour tout savoir sur le Spark, vous pouvez lire notre article dédié.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons vivement de choisir la livraison « french line » pour être livré via Colissimo.