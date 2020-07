Bon Plan eBay : opération spéciale prix cassés sur le reconditionné

Pour son opération « 100% reconditionnés », eBay propose des centaines de produits remis à neuf, avec une garantie de 12 mois. Parmi les offres du jour, on retrouve toutes les références d’iPhone, allant des plus anciennes comme l’iPhone 7, aux plus récentes comme l’iPhone 11 Pro. Ce dernier est proposé à 849€, alors même que son prix neuf est de 1159€.

Un univers PC bien fourni

eBay propose également une très large sélection de PC remis à neuf, avec des très belles références chez DELL, HP ou encore Compaq. Sur un PC, opter pour le reconditionné est un excellent choix, comme on ne retrouve pas les problèmes de rayures des smartphones par exemple.

Une belle référence du jour, c’est la tour DELL OptiPlex 9020, qui embarque un processeur Intel Core i5 de 3,3 GHz, 8 Go de mémoire vive, et 960 Go de stockage. Il embarque également Windows 10, vous n’avez donc pas à acheter la licence vous-même. La garantie d’un an vous permet d’être serein, et le prix est très intéressant, à 449€. Le reconditionnement de la machine a été effectué par un réparateur agréé par la marque.

Des smartphones et tablettes à prix cassés

La marque star des produits reconditionnés, c’est Apple. Avec des smartphones toujours plus chers, beaucoup choisissent de se tourner vers des produits remis à neuf pour pouvoir avoir accès à des produits iOS abordables. Aujourd’hui, plusieurs bonnes affaires sont disponibles chez eBay pour l’opération 100% reconditionnés. La plus abordable, c’est cet iPhone 7 de 32 Go à 169€ seulement. Cerise sur le gâteau, même si le modèle a quelques années, il aura droit à iOS 14.

Comme nous l’expliquions plus tôt d’autres modèles d’iPhone recondtionnés sont proposés pour cette opération eBay, tout comme des smartphones Samsung, et des produits de multiples catégories. Pour trouver la perle rare, le meilleur moyen est de vous rendre sur la page dédiée à l’événement, puis d’utiliser les filtres à gauche pour naviguer :

