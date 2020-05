Bon plan : ExpressVPN, ce VPN jamais en promo…est en promo 🔥

Si vous voulez choisir pour un VPN afin de protĂ©ger vos donnĂ©es et naviguer en toute libertĂ©, vous avez une très belle occasion de bĂ©nĂ©ficier d’un prix rĂ©duit chez la rĂ©fĂ©rence mondiale. ExpressVPN vient de dĂ©voiler une vente Ă©clair pour son logiciel qui vous permettra d’Ă©conomiser 50%. Avec plus d’une dizaine d’annĂ©es d’anciennetĂ©, il a rĂ©ussi Ă dĂ©montrer qu’il Ă©tait le plus fiable du marchĂ©.

Pour sécuriser votre connexion et ne laisser aucune trace de vos activités en ligne, vous ne trouverez pas mieux que ce VPN. Avec son large réseau de 160 localisations et plus de 3 000 serveurs à travers le monde, ExpressVPN parvient aussi à accéder à tous les contenus bloqués dans votre zone géographique, dont le streaming vidéo. Mieux, la vitesse de connexion à ces serveurs est ultra rapide.

Pour voir l’offre spĂ©ciale du VPN ExpressVPN, c’est par ici :

Saisir l’offre ExpressVPN

Ce qu’ExpressVPN va vous offrir

Au quotidien, ExpressVPN vous apportera une connexion sĂ©curisĂ©e et intraçable grâce Ă sa technologie TrustedServer et au chiffrement militaire de toutes vos donnĂ©es (AE 256 bits). Que vous tĂ©lĂ©chargiez des fichiers ou que vous soyez en train de passer un appel vidĂ©o sur Skype, aucun tiers ne parviendra Ă observer vos activitĂ©s, pas mĂŞme votre fournisseur d’accès Ă Internet (qui peut y accĂ©der en temps normal).

Le VPN ExpressVPN agit Ă©galement sur votre identitĂ©. En cachant votre adresse IP, il vous rend anonyme et vous localise dans le pays que vous avez choisi. C’est grâce Ă ce principe que vous serez en mesure de contourner toutes les restrictions s’appliquant sur le web selon votre zone gĂ©ographique.

Outre les sites censurĂ©s par certains gouvernements, vous aurez aussi accès Ă vos plateformes de streaming et aux chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision (françaises et Ă©trangères) oĂą que vous soyez grâce Ă sa prĂ©sence dans 94 pays du monde. Ă€ titre d’exemple, le VPN ExpressVPN est capable de dĂ©bloquer toutes les chaĂ®nes TV françaises Ă l’Ă©tranger et plus de 15 bibliothèques de Netflix – dont le catalogue amĂ©ricain – mais Ă©galement Disney+, BBC iPlayer, YouTube, HBO Go, Hulu, Canal+ ou encore Spotify.

L’application ExpressVPN est simple Ă utiliser et elle comporte toutes les fonctionnalitĂ©s nĂ©cessaires pour optimiser sa protection et son expĂ©rience en ligne. Elle se dĂ©cline aussi bien dans une version pour ordinateur (Mac et Windows) que sur un tĂ©lĂ©phone mobile (iOS et Android). Mieux, le VPN ExpressVPN peut aussi couvrir les consoles de jeux ou encore directement un routeur.

Parmi les avantages du VPN ExpressVPN :

Installation de l’app sur un nombre illimitĂ© d’appareil

Utilisation sur 5 appareils en simultané

Bande passante illimitée et des contenus streaming HD

Network Lock, qui vous protège si la connexion VPN venait à se couper

Extensions navigateurs sur Google Chrome et Mozilla Firefox

Pour en savoir plus sur ce fournisseur de logiciel VPN, c’est ici :

DĂ©couvrir ExpressVPN

Moitié prix + 30 jours gratuits

Après avoir passĂ© en revue tous les avantages du VPN ExpressVPN, il ne reste plus qu’une chose Ă connaĂ®tre : son tarif. Bonne nouvelle, le VPN offre en ce moment une très belle promotion de -50% avec en sus, 3 mois gratuits sur son abonnement 12 mois. Ainsi, son tarif passe de 12,31€ Ă 6,34€ par mois – ce qui est nettement plus accessible pour un VPN aussi premium.

En tout, vous obtiendrez l’application ExpressVPN pendant 15 mois (12 mois + 3 mois offerts) et vous pourrez mĂŞme partager votre abonnement avec quatre autres personnes grâce aux 5 connexions en parallèle. Tout le monde y trouvera son compte puisque l’application est disponible sur MacOS, Windows, Linux, iOS, Android, Smart TV, Xbox, PS4 et sur routeur.

Ă€ cette offre s’ajoute une version d’essai gratuite de 30 jours grâce Ă la garantie « satisfait ou remboursé » qui prend effet dès votre souscription. Si le service venait Ă vous dĂ©cevoir, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier du remboursement complet sur simple demande au support client qui est joignable 24h/24, 7 jours/7. Aucune justification ni contrepartie n’est Ă fournir lors de la rĂ©siliation.

Pour dĂ©couvrir l’offre flash ExpressVPN, c’est ici :

Saisir l’offre ExpressVPN

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de ExpressVPN ici.