Bon plan : Kindle Paperwhite à 89€ au lieu de 129€ au Prime Day 🔥

Si vous cherchez à acheter une liseuse, ce bon plan est fait pour vous. La nouvelle Kindle est en promotion à 49,99€ au lieu de 79,99€. Le modèle plus haut de gamme, la Kindle Paperwhite, est aussi en forte promotion à 89,99€ au lieu de 129,99€. Le Prime Day est donc une excellente occasion pour acquérir une liseuse à moindre coût. Comme toutes les offres, elles sont réservées aux clients Prime, vous pouvez devenir membre grâce à l’essai gratuit de 30 jours.

Depuis ce lundi matin à minuit, Amazon inonde le web avec son Prime Day, et il met en avant de très belles réductions sur des produits aussi populaires que la Kindle Whitepaper. Cette dernière vous permettra d’économiser des livres en papier pour tous les emporter sur cette liseuse. Elle est aujourd’hui parfaitement adapté à la lecture, et l’écran est parfaitement naturel et ne gène pas du tout la lecture.

Différence Kindle et Kindle Paperwhite

Le nouveau modèle de Kindle apporte l’éclairage frontal, ce qui enlève la grosse différence avec le Paperwhite, même si l’entrée de gamme utilise 4 LEDs au lieu de 5 LEDs sur la Kindle Paperwhite. Toujours au niveau de l’écran, les deux liseuses utilise une dalle de 6 pouces, la Paperwhite ayant une meilleure résolution avec 300pp contre 167pp.

La conséquence est simple, la lecture sur la Kindle Paperwhite est plus agréable que sur la nouvelle Kindle. Parmi les autres différences, on note le stockage qui est de 4 Go sur la Kindle, contre 8 ou 32 Go sur la Paperwhite. Dernière différence majeure, la Kindle Paperwhite est résistante à l’eau, vous n’aurez donc rien à craindre si vous l’utilisez près d’un point d’eau.

Le dernier gros point de choix est le prix. Si vous avez les moyens, la Kindle Paperwhite est un bien meilleur produit, mais la nouvelle Kindle qui est proposée à 49,99€ aujourd’hui est la solution la moins coûteuse pour acheter sa première liseuse.

Un grand catalogue de ebooks sur la Kindle

Le gros avantage de choisir une Kindle est le très vaste catalogue de livres proposés par Amazon. Ce sont des millions de titres qui sont disponibles, et si vous êtes clients Prime vous avez droit à une oeuvre gratuite chaque mois, en plus de mille titres gratuits en permanence.

La batterie est un grand avantage des Kindle, et partir en vacance avec vous permet d’apporter des centaines de livres dans un produit qui ne prend aucune place. Dernier point important, ce deal sur les Kindle et Kindle Paperwhite pour Prime Day propose des prix jamais vus avec 10€ de réduction supplémentaires par rapport aux bons plans et ventes flash classiques sur ces modèles. Pour voir l’offre du Prime Day sur la Kindle Paperwhite :

