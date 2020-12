Bon plan : le VPN CyberGhost casse son prix pour ce jour de Noël 🔥

Les VPN offrent une navigation 100% sĂ©curisĂ©e et ils renforcent considĂ©rablement l’anonymat sur Internet. Ă€ la fois pratiques et adaptĂ©es Ă de multiples plateformes, ces applications ont conquis une grande partie des internautes dans le monde.

Parmi les plus rĂ©putĂ©s, on retrouve CyberGhost VPN avec sa solution abordable, que ce soit au niveau technologique que pour le budget. Et c’est d’autant plus vrai en ce 24 dĂ©cembre avec sa promotion spĂ©ciale NoĂ«l. L’abonnement 3 ans Ă CyberGhost VPN revient Ă 2€ par mois, soit 78€ au total au lieu de 467€. Pour rĂ©aliser encore plus d’Ă©conomies, il est possible de partager votre compte avec six autres de vos proches puisque sept connexions simultanĂ©es sont incluses dans l’offre.

Pour dĂ©couvrir cette offre spĂ©ciale inĂ©dite, c’est par ici :

Saisir l’offre CyberGhost VPN

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

CyberGhost est un VPN que nous recommandons Ă de nombreux utilisateurs qui souhaitent un VPN bon marchĂ© sans pour autant faire une croix sur les performances. En effet, ce logiciel offre un service de qualitĂ© et une protection optimale sur le web. Dès qu’il est activĂ©, l’algorithme AES-256 chiffre toutes les donnĂ©es entrantes et sortantes de votre appareil. Ainsi, vos activitĂ©s en ligne ne peuvent ĂŞtre interceptĂ©es par les personnes malveillantes, les annonceurs ou mĂŞme votre fournisseur d’accès Ă internet.

CyberGhost dispose de plus de 6 600 serveurs rĂ©partis dans 89 pays. En un seul clic, vous pourrez vous connecter Ă l’un d’eux et modifier votre emplacement virtuel. De cette manière, vous serez en mesure de dĂ©bloquer tous les contenus inaccessibles. C’est le cas de nombreux sites et applications de rĂ©seaux sociaux censurĂ©s dans certains pays ou encore des chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision.

À ce titre, si vous voulez accéder à des plateformes bien spécifiques, vous trouverez une catégorie de serveurs dédiés pour le streaming. Par exemple, CyberGhost débloque les catalogues Netflix de divers pays dont les États-Unis et la France. Vous pourrez ainsi découvrir une panoplie de nouveaux films et séries TV. Des serveurs optimisés pour le téléchargement de torrent sont également disponibles.

Le prestataire a la caractéristique de proposer une connexion rapide et stable qui se révèle idéale pour les activités du quotidien et le streaming en HD.

L’application CyberGhost embarque plusieurs fonctionnalitĂ©s très utiles, voire indispensables pour une navigation de tous les jours, telles que le bloqueur de publicitĂ©s et de suivi en ligne, la redirection automatique en https et le Kill Switch intĂ©grĂ©.

Une offre spéciale 3 ans pour 78€

Pour NoĂ«l, CyberGhost fait preuve de gĂ©nĂ©rositĂ© en proposant une remise de -83% et 3 mois gratuits. Du coup, son offre pour 3 ans revient Ă 78€ seulement au lieu de 467€. On aboutit Ă un petit 2€ par mois. Des Ă©conomies qui devraient faire plaisir Ă de nombreuses personnes Ă l’approche des fĂŞtes.

Si vous hĂ©sitez, sachez que cette offre est assortie d’une garantie de 45 jours valable sans aucune condition. Ainsi, dans le cas oĂą le VPN ne rĂ©pondrait pas Ă vos besoins ou si vous changez d’avis après coup, un remboursement de votre achat est envisageable. Pour cela, il suffira de contacter (en français) l’Ă©quipe du support client CyberGhost via la fenĂŞtre de chat en direct sur son site.

Comme nous le disions plus haut dans l’article, vous pourrez profiter de connexions simultanĂ©es. Il est donc possible d’Ă©quiper jusqu’Ă sept appareils et activer le VPN sur tous en mĂŞme temps. Aucun problème au niveau de la compatibilitĂ© puisque l’application est disponible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV. MĂŞme les Smart TV Android pourront bĂ©nĂ©ficier de l’application VPN.

Saisir l’offre CyberGhost VPN