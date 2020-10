Bon plan : le VPN NordVPN voit ses prix chuter de 68 %

De nos jours, la vie privée sur Internet n’existe plus ! En effet, toutes les activités des internautes sont surveillées et analysées en permanence. Pour se protéger des regards indiscrets et rester à l’abri des menaces sur internet suite au nombre croissant de logiciels malveillants, la meilleure solution est d’utiliser un VPN.

En recourant à ce type de logiciel, aucune de vos activités n’est enregistrée et vos données sont chiffrées, vous permettant ainsi de surfer sur le Web en toute sécurité. De nos jours, NordVPN, l’un des leaders du marché, est connu pour les performances affichées par son VPN. C’est le moment idéal pour passer le cap et profiter de son offre éclair, avec une réduction immédiate de 68 % à la clé.

Pourquoi opter pour le VPN NordVPN ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons vous expliquer rapidement ce qu’est un VPN (Virtual Private Network). Il s’agit d’un logiciel spécialement conçu pour sécuriser vos données et rendre vos connexions à Internet 100% anonymes. Il permet de profiter de nombreux autres avantages, comme télécharger des torrents en toute sérénité, car vous utilisez une adresse IP factice.

En passant par un VPN, vous êtes également en mesure de contourner les restrictions géographiques. Vous pouvez par exemple avoir accès à Netflix US depuis la France en passant par un serveur situé aux Etats-Unis. Inversement, vous pouvez accéder aux chaînes TV françaises lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger.

Si vous êtes à la recherche du Réseau Privé Virtuel vous permettant de surfer sur le Web de manière anonyme, NordVPN représente l’une des meilleures solutions. En effet, son VPN vous garantit davantage de liberté en annulant la censure numérique et en contournant la géo-restriction. En outre, vous profitez d’une sécurité optimale lorsque vous naviguez sur Internet. L’outil proposé par ce fournisseur panaméen vous permet de changer votre emplacement géographique à tout moment, et ce, en un clic. Il met à votre disposition plus de 5 400 serveurs éparpillés dans 59 pays.

Par ailleurs, le VPN de NordVPN est particulièrement apprécié pour la connexion rapide et stable qu’il offre. De plus, il est facile d’installation et propose une utilisation intuitive grâce à son interface ergonomique. Rien n’a été laissé au hasard pour offrir des services VPN toujours plus complets afin de satisfaire les attentes des internautes de plus en plus exigeants. C’est pour cette raison que plus de 14 millions de personnes recourent à l’application NordVPN au quotidien.

Une formule sur 24 mois à 3,30 €

Vous êtes convaincu et souhaitez souscrire à une offre de NordVPN ? C’est le moment ou jamais, car il vous permet de profiter d’une réduction de 68 %. En effet, en optant pour l’abonnement de 2 ans, vous ne payez que 79,21 € (soit 3,30 € par mois) au lieu 255,25 €. Vous réalisez ainsi environ 176 € d’économies.

En ce moment, vous avez aussi l’offre 1 an, qui est à 4,38€ par mois. En d’autres termes, vous n’aurez à payer que 52,51€ pour toute une année au lieu de 79,21€ pour l’abonnement de 2 ans. Selon nous, cette offre spéciale est au moins tout aussi intéressante dans le mesure où elle permet de payer 27€ de moins. Certes, c’est plus cher mensuellement, mais la somme à sortir en une fois est nettement inférieure.

Pour ce qui est du paiement, il peut être effectué par carte de crédit, PayPal, AmazonPay, Google Pay ou encore par crypto-monnaies (Bitcoin). NordVPN vous propose une garantie de 30 jours durant laquelle vous êtes libre de résilier votre abonnement dans le cas où vous n’êtes pas satisfait. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un mail au service client et le tour est joué ! Le remboursement se fera dans les plus brefs délais.

Afin de souscrire à cette offre promotionnelle spéciale chez NordVPN, rendez-vous sans plus attendre sur son site.

