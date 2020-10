Bon plan : le VPN premium Surfshark fait (re)chuter son prix 🔥

Face à la menace constante des logiciels malveillants et des pirates informatiques, il est recommandé de vous protéger sur le web. Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à des logiciels très simples : les VPN.

Dès que vous surfez sur le web, ce dernier se charge d’assurer votre sécurité et celle de vos données personnelles. Mais comment fait-il ? De manière simple, le VPN chiffre toutes les informations que vous laissez sur internet, et il change aussi votre adresse IP. De fait, vous êtes à l’abri des risques de piratage ou d’espionnage. Personne ne pourra plus remonter jusqu’à votre identité.

Aujourd’hui, un tiers des français utilisent un VPN. Ce logiciel est très simple Ă utiliser, et il tourne en arrière-plan. Vous n’avez donc aucune contrainte technique, et mĂŞme les plus novices sauront l’utiliser. Si des millions de français font appel Ă un tel produit (en privĂ© comme au travail), c’est pour une bonne raison. Parmi les rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ©, on retrouve Surfshark VPN.

Ce dernier se place parmi l’Ă©lite de la cybersĂ©curitĂ©, avec un outil ultra simple – et pas cher. Ce week-end, il a dĂ©cidĂ© de rĂ©duire encore les prix en Ă©tant toujours plus compĂ©titif. Personne (de son niveau) ne fait aussi bien que lui avec cette remise de 81% par rapport au prix classique. Si vous voulez vous protĂ©ger Ă moindre coĂ»t, c’est une offre Ă ne surtout pas rater.

DĂ©couvrir Surfshark

Surfshark VPN, la sécurité numérique

Pour votre sécurité sur internet, Surfshark compte parmi les logiciels VPN les plus en vogue en France (et ailleurs dans le monde). Il vous offre non seulement une protection efficace lorsque vous naviguez sur Internet, mais il vous fait aussi profiter de bien d’autres services.

Ce VPN chiffre vos données de navigation de façon à ce qu’elles ne puissent pas être récupérées par autrui. De la même façon, votre adresse IP est masquée afin de garantir votre anonymat complet : même votre FAI perdra la trace de votre activité. Grâce au nombre illimité d’appareils électroniques que Surfshark VPN vous permet de connecter, cette protection est totale.

De plus, Surfshark dispose de plus de 1700 serveurs répartis dans une soixantaine de pays autour du monde, ce qui vous permet de bénéficier de ses services sans limites de frontières. Pour aller plus loin, ce logiciel VPN vous permet d’obtenir une IP étrangère. Grâce à cela, vous pourrez contourner les blocages géographiques et avoir accès à des contenus inédits.

Ainsi, vous pourrez entre autres accĂ©der aux catalogues de Netflix UK, US ou Australie. Tous ces contenus vous seront accessibles de manière illimitĂ©e (Ă condition Ă©videmment d’avoir un abonnement Ă la plateforme de streaming) et grâce au service client Surfshark joignable 24h/24 et 7j/7, vous ne serez jamais bloquĂ© dans votre utilisation.

Profiter de l’offre Surfshark

81% de réduction immédiate

Avec cette offre flash Surfshark VPN, n’hésitez plus. Vous pouvez profiter des services d’un des meilleurs VPN du monde à un tarif défiant toute concurrence. En ce moment, si vous souscrivez à une formule annuelle ou bi-annuelle, Surfshark baisse ses prix de manière évolutive.

En clair, plus vous vous engagez, moins vous payez. Ainsi, une remise de 50% sera appliquée si vous souscrivez pour une année et une remise exceptionnelle de 81% vous sera accordée si vous optez pour l’abonnement d’une durée de 2 ans. Votre VPN vous coûtera donc 5,55€ par mois pour un abonnement d’un an ou 2,15€ par mois seulement pour un abonnement de deux années, au lieu de 11,05€ en temps normal (avec un abonnement mensuel).

Certes, cela peut faire peur de s’engager sur 2 ans. Cela dit, vous avez une pĂ©riode d’essai de 30 jours. Vous pouvez donc Ă tout moment rĂ©silier votre abonnement si vous n’en avez pas l’utilitĂ©. Surfshark VPN est hyper simple Ă gĂ©rer, vous allez vite l’adopter (et l’oublier en arrière-plan). Le VPN est la seule solution pour ĂŞtre vraiment anonyme sur internet, c’est une vraie opportunitĂ©.

Pour en savoir plus, c’est ici :

Profiter de l’offre Surfshark