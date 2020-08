Bon plan : le VPN Surfshark casse encore les prix, c’est ahurissant 🔥

En une dĂ©cennie, le VPN a fait son nid. Ce logiciel (ou application mobile) a conquis des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde. DĂ©sormais plus populaires que les antivirus, ces solutions offrent une libertĂ© maximale sur le web, tout en protĂ©geant les utilisateurs. Parmi les champions sur le segment premium, Surfshark est clairement le meilleur rapport qualitĂ© prix.

En plus d’offrir Ă leurs utilisateurs une navigation anonyme et sĂ©curisĂ©e, ces logiciels mettent Ă disposition des milliers de serveurs auxquels se connecter pour changer d’adresse IP. Cela permettra de dĂ©bloquer des contenus bloquĂ©s gĂ©ographiquement (Netflix, Amazon Prime, Hulu,…).

Le meilleur VPN pas cher en ce moment, Surfshark, casse clairement tous ses prix. Il propose une offre spĂ©ciale sur 2 ans Ă seulement 1,69€ par mois que vous pouvez saisir dès maintenant. Attention, elle se finit dès ce soir, il faut donc sauter sur l’opportunitĂ©.

Surfshark VPN, la simplicitĂ© Ă l’Ă©tat pur

Les VPN existent depuis une vingtaine d’annĂ©es et Ă©taient initialement destinĂ©es aux entreprises, avec des installations parfois un peu complexes et une stabilitĂ© Ă dĂ©sirer. En 2020, la donne est très diffĂ©rente : Surfshark est l’exemple idĂ©al de simplicitĂ©, stabilitĂ© et efficacitĂ©.

Son application s’installe en moins de 60 secondes, et ce, peu importe le support sur lequel vous voulez l’installer. Mac, Windows, iPhone, smartphone Android ou autres, cela n’a pas d’importance.

La force de Surfshark rĂ©side Ă©galement dans le fait que vous pourrez l’installer et l’utiliser sur un nombre illimitĂ© d’appareils avec un seul abonnement. En un clic, vous pourrez ensuite changer votre adresse IP pour dĂ©bloquer d’autres contenus sur internet. Par exemple, si vous avez un compte Netflix en France, vous pourrez dĂ©bloquer les catalogues amĂ©ricains, canadiens ou anglais pour accĂ©der Ă beaucoup plus de films et de sĂ©ries.

Si vous ĂŞtes adeptes de tĂ©lĂ©chargement, le changement d’adresse IP vous permettra aussi de tĂ©lĂ©charger anonymement. Vous pouvez en dĂ©couvrir plus d’avantages des VPN ici.

formule sur 2 ans à 1,69€ mensuel

Pour vous procurer ce service et tous ses avantages, vous n’aurez pas besoin de vous ruiner. En effet, Surfshark n’est qu’Ă 1,69€ / mois avec sa nouvelle promotion. Il atteint un tarif qui n’a jamais Ă©tĂ© constatĂ© depuis sa crĂ©ation, il y a quelques annĂ©es. Attention, cette formule est limitĂ©e dans le temps, il faut vraiment se prĂ©cipiter sur ce deal pour ne pas le rater.

Ă€ titre de comparaison, ses concurrents directs sur le crĂ©neau du VPN premium sont aux alentours de 6€ par mois – pour un service quasiment identique. Surfshark se positionne donc comme une formule 4x moins chère, tout en bĂ©nĂ©ficiant d’une solution toute aussi performante.

Pour profiter de cette tarification ultra attractive, vous devrez prendre la formule sur 2 ans (40,59€), payable en une seule fois. Nous utilisons ce service depuis 2 ans, nous n’avons jamais Ă©tĂ© déçu de son offre. Bien au contraire, elle s’est mĂŞme beaucoup amĂ©liorĂ©e – avec une infrastructure qui a montĂ© en gamme.

L’abonnement est assorti d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours sans aucune condition. Cela signifie que vous pourrez, pendant toute cette pĂ©riode, demander un remboursement intĂ©gral Ă n’importe quel moment. Par exemple, si vous partez Ă l’Ă©tranger durant 3 semaines et que vous voulez continuer Ă regarder les chaĂ®nes françaises Ă l’Ă©tranger, vous pourrez prendre Surfshark, l’utiliser pendant votre dĂ©placement Ă l’Ă©tranger, puis demander votre remboursement Ă votre retour. A la fin, cet excellent VPN ne vous aura alors rien coĂ»tĂ©.

