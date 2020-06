Bon plan : le VPN Surfshark en chute libre, deal limité 🔥

Pour une grande partie des internautes, les VPN – ou RĂ©seaux PrivĂ©s Virtuels en français – sont devenus des applications du quotidien. Et pour cause, grâce Ă leur palmarès de fonctionnalitĂ©s et leur facilitĂ© d’utilisation, difficile de s’en passer. Les VPN offrent Ă eux seuls une navigation anonyme et sĂ©curisĂ©e, un camouflage d’IP, le changement de localisation et le dĂ©blocage de contenus en ligne.

Parmi les fournisseurs de VPN les plus performants en 2020, il y a Surfshark. Il n’a pas encore beaucoup d’anciennetĂ© mais il dĂ©nombre dĂ©jĂ un million de tĂ©lĂ©chargements sur Google Play. Avec sa rĂ©duction, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages de ce VPN Ă petit prix puisqu’il ne vous coĂ»tera que 1,79€ / mois (contre presque 10€ mensuels en temps normal). Avec cette offre spĂ©ciale, c’est le moins cher parmi les VPN premium, et de très loin !

Pourquoi Surfshark est le nouvel Ă©lite des VPN

Si Surfshark est parvenu Ă se hisser parmi les meilleurs fournisseurs de VPN c’est grâce Ă son application utilisable sur tous les principaux systèmes d’exploitations et Ă ses fonctionnalitĂ©s complètes.

L’application VPN de Surfshark est idĂ©ale pour prĂ©server vos donnĂ©es et vous offrir un accès illimitĂ© Ă internet. Dès son activation, Surfshark offre une connexion sĂ©curisĂ©e grâce aux protocoles utilisĂ©s et au chiffrement robuste AES-256 appliquĂ© Ă vos donnĂ©es. Toute votre navigation est alors illisible par les tiers – Fournisseurs d’Accès Ă Internet, annonceurs publicitaires et hackers. Il trouve ainsi son utilitĂ© Ă tout moment, que vous soyez chez vous ou connectĂ© dans des lieux publics.

Le VPN Surfshark ne se contente pas de sĂ©curiser votre vie numĂ©rique. Il est Ă©galement parfait pour vous faire profiter de tout internet puisqu’il parvient Ă dĂ©bloquer des contenus du monde entier. Pour y arriver, il met Ă votre disposition plus de 1700 serveurs dans 63 pays et vous permet de simuler une centaine de localisations selon vos envies. Vous pourrez regarder la tĂ©lĂ©vision française Ă l’Ă©tranger depuis un serveur en France ou mĂŞme accĂ©der Ă des plateformes de streaming comme Hulu et le catalogue Netflix US depuis un serveur amĂ©ricain.

La connexion au serveur Surfshark VPN modifie immĂ©diatement votre adresse IP et vous en attribue une autre. Grâce Ă ses adresses IP partagĂ©es entre plusieurs membres, les utilisateurs bĂ©nĂ©ficient d’un anonymat poussĂ©, ce qui explique pourquoi Surfshark est excellent pour les activitĂ©s de torrenting.

Il faut aussi souligner les nombreuses autres fonctionnalitĂ©s intelligentes offertes par l’application Surfshark : anti-malwares et protection des attaques de pishing, mode camouflage, MultiHop et bien d’autres.

Des fonctionnalités illimitées pour 1,79€ / mois

Pour bĂ©nĂ©ficier du VPN Surfshark sans vous ruiner, il faudra vous tourner vers sa formule 24 mois sur laquelle la rĂ©duction de -82% est appliquĂ©e. Étant donnĂ© que le règlement s’effectue en une seule fois, le montant total Ă payer est 42,96€, ce qui Ă©quivaut Ă 1,79€ / mois, pour une protection VPN complète pendant 24 mois. Outre la carte bancaire, vous aurez la possibilitĂ© de rĂ©gler par PayPal, Amazon Pay, Google Pay et par cryptomonnaies.

Pour un achat sans risque, votre souscription est accompagnĂ©e d’une garantie de remboursement de 30 jours. Si jamais l’application VPN ne vous a pas convaincu, n’hĂ©sitez pas Ă faire valoir cette garantie et demander votre remboursement.

Pour finir, notez que Surfshark est un des rares fournisseurs Ă proposer une application utilisable sur un nombre d’appareil illimitĂ©. Bien entendu, les connexions au VPN Surfshark pourront ĂŞtre effectuĂ©es en mĂŞme temps, ce qui est extrĂŞmement pratique.

