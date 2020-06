Bon plan : l’offre spéciale du VPN CyberGhost finit aujourd’hui à 19h

Les noms CyberGhost, Surfshark ou encore Private Internet Access ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ces logiciels de VPN possèdent de nombreuses fonctionnalités qui vous seront utiles si vous vous rendez sur internet tous les jours – à commencer par leur connexion sécurisée. Ils permettent également de contourner les censures et autres filtrages géographiques pour vous donner l’accès à des sites bloqués et les atouts des Virtual Private Network ne s’arrêtent pas là.

Depuis une semaine, le VPN CyberGhost fait profiter aux internautes d’un abonnement sur 18 mois à seulement 2,75€ par mois (au lieu de 12,99€). Cette offre inédite expire ce 4 juin 2020 à 19 heures, il n’est donc pas trop tard pour vous procurer ce VPN.

Profiter de l’offre CyberGhost VPN

Le VPN CyberGhost, le top des meilleurs acteurs

Si le VPN CyberGhost fait partie des meilleurs outils dans sa catégorie c’est grâce à son application très bien conçue qui fournit une solution complète à tous ceux qui utilisent internet quotidiennement.

Une fois activé, CyberGhost redirige votre trafic web vers son réseau contenant près de 6 400 serveurs pour sécuriser votre connexion par le biais du chiffrement. Le VPN CyberGhost vous protège ainsi face aux menaces omni-présentes sur le web et peut même débloquer les sites bloqués comme Sci-Hub. Il possède aussi d’autres fonctionnalités très intéressantes permettant de bloquer les sites malveillants, le tracking en ligne, les bannières publicitaires et les pop-ups.

CyberGhost est également une excellente façon de masquer votre adresse IP et préserver votre anonymat en ligne en un seul clic. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les adeptes du téléchargement de torrent privilégient CyberGhost.

Avec une présence dans 90 pays du monde, l’application CyberGhost est aussi un excellent moyen pour profiter d’internet sans limite. En changeant votre localisation, il vous permet de contourner les géo-restrictions qui s’appliquent sur les sites web et les services de streaming (Netflix, Hulu, Disney+, Eurosport, etc.). Si vous êtes à l’étranger, vous pourrez donc accéder aux chaînes TV et à tous vos programmes.

Pour profiter du VPN CyberGhost et de son offre actuelle à 2,75€ / mois, il faudra vous engager sur une période de 18 mois. Vous ne payerez alors que 49,50€ et vous aurez accès à toutes les fonctions de ce VPN dont 7 connexions simultanées pour en profiter sur tous vos appareils connectés. Hors remise, ce VPN exige que vous vous engagiez sur des périodes jusqu’à 3 ans (36 mois).

Cette formule est entièrement remboursable avec la garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours du fournisseur. Autrement dit, vous pourrez tester l’application CyberGhost VPN sur vos appareils électroniques pendant plus d’un mois et demander votre remboursement avant la fin de cette période si vous n’êtes pas satisfait.

Profiter de l’offre CyberGhost VPN

Les autres offres VPN de ce jeudi

Surfshark VPN

Si le VPN CyberGhost ne vous a pas convaincu, il y a Surfshark. Ce VPN est plus récent que CyberGhost et ne possède pas un service aussi avancé mais son application intuitive et son tarif devraient vraiment vous séduire.

Son offre à 1,79€ par mois au lieu de 9,89€ est une très belle opportunité pour obtenir un VPN à très petit prix. Pour vous offrir Surfshark, il faudra débourser 42,96€ et vous engager sur une période de 24 mois. On vous assure que le jeu en vaut vraiment la chandelle (on l’utilise depuis le début, et aucun problème n’a jamais été recensé).

Ce forfait contient également un nombre d’appareils illimités, si bien que vous pourrez installer l’application du VPN Surfshark sur autant de terminaux que vous voulez.

Découvrir l’offre Surfshark

Private Internet Access VPN

Pour payer encore moins cher, regardez plutôt du côté de Private Internet Access. Ce VPN protège votre vie privée en ligne et retire tous les filtrages de censure que vous pouvez rencontrer sur le web.

Avec les deux mois offerts en supplément à ses nouveaux clients, le VPN Private Internet Access revient à 2,66€ / mois pendant 14 mois. Vous ne devrez payer que 37,19€, soit le coût total le plus bas de toutes les offres présentées dans cet article. Vous pourrez en plus connecter 10 appareils en simultané grâce à un seul compte chez Private Internet Access.

Pour un achat sans risque, cette offre est assortie d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Découvrir Private Internet Access