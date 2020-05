Bon plan NordVPN : 70% de réduc + code promo VPN inédit 🔥

En ce début du mois de mai, NordVPN propose de s’abonner à son service à des prix défiants toute concurrence. Si vous ne connaissez pas ce fournisseur ou les VPN de manière générale, sachez d’abord que l’acronyme signifie « Virtual Private Network » ou Réseau Privé Virtuel en français. Ces logiciels s’utilisent très simplement et peuvent équiper tous vos appareils électroniques (ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles, routeur).

Leur objectif premier est de garantir une navigation sécurisée et anonyme. Depuis votre domicile et même connecté dans les lieux publics, les VPN protègeront vos données personnelles, vos fichiers et vos activités sur le web. NordVPN fait donc partie des plus grands intervenants du marché et il rassemble aujourd’hui plus de 12 millions d’utilisateurs actifs.

Le code promo du VPN NordVPN est automatiquement appliqué ici :

Saisir l’offre NordVPN

NordVPN : Un accès à tous les contenus

Avec sa technologie de chiffrement d’un niveau militaire, NordVPN est la solution idéale pour sécuriser votre trafic web et masquer toute votre identité en un seul clic. Mais la protection en ligne n’est pas le seul avantage que présente cet outil, loin de là. En effet, le VPN va vous aider de débloquer tous les contenus que vous voulez en s’affranchissant des restrictions géographiques et la censure.

Il faut savoir que votre connexion à NordVPN passe par un changement de votre adresse IP avec celle d’un des serveurs de NordVPN. Se faisant, vous serez alors localisé dans le pays dans lequel se trouve le serveur et les choix d’emplacements sont multiples puisque le VPN dispose en ce moment de 5550 serveurs dans 59 pays.

Non seulement votre identité sera impossible à retracer, mais surtout vous pourrez accéder à des contenus à travers le monde tout en étant assis confortablement dans votre canapé. On pense ainsi à Netflix, Hulu, BBC iPlayer, les programmes des chaînes TV étrangères et même les évènements sportifs non retranscrits dans votre pays. Finalement, vous vous rendrez compte que vous pourrez faire plein de choses grâce au VPN NordVPN.

Saisir l’offre NordVPN

Une application VPN facile à utiliser

Si NordVPN est si connu et apprécié par les internautes dans le monde entier, c’est aussi grâce à son application très facile à prendre en main et accessible à tous. D’ailleurs, votre entourage entier pourra en profiter puisqu’il est possible d’utiliser NordVPN sur 6 appareils en simultané. Ça vous plait ? Tant mieux car avec des réductions de -70%, c’est vraiment LE moment pour souscrire au service NordVPN.

Le tarif mensuel de NordVPN se situe normalement à hauteur de 10,63€ / mois mais le fournisseur propose une offre beaucoup plus abordable à 3,10€ qui s’étale sur une période de 3 ans. Lors de la facturation qui s’effectue en une fois unique, de multiples moyens de paiement s’offrent à vous : carte de crédit, Google Play, Amazon Pay et même par crypto-monnaies comme le Bitcoin.

Si vous n’êtes pas prêt à vous engager sur une telle durée, l’abonnement 2 ans est fait pour vous. À seulement 3,30€ / mois, il ne vous coûtera que quelques centimes de plus que l’engagement sur 3 ans. C’est une exclusivité puisque c’est uniquement grâce à notre code promo inédit et exclusif PCITRON que vous pourrez en profiter.

Vous hésitez encore sur ce VPN ? Pas de problème, la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours devrait finir par vous convaincre. Cette période d’essai de 30 jours offerte par NordVPN vous permet de tester l’application de A à Z et de vous faire votre propre idée sur le fournisseur. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pourrez obtenir le remboursement complet de votre achat, y compris en ayant souscrit à une des offres promotionnelles présentées dans cet article.

Saisir l’offre NordVPN