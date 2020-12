Bon plan : NordVPN enregistre une (nouvelle) grosse chute de prix 🔥

L’utilisation des VPN ne cesse de prendre de l’ampleur depuis quelques temps. Il faut dire que ces logiciels tout-en-un permettent de protĂ©ger ses donnĂ©es web, son identitĂ© numĂ©rique et de ne laisser aucune trace sur le net. Beaucoup d’internautes s’accordent Ă dire que les VPN sont le meilleur outil pour accĂ©der aux sites web sujets aux gĂ©o-restrictions ou aux pare-feux – et ils ont raison.

Si vous aussi vous voulez installer une application de ce type sur vos Ă©quipements (sans vous ruiner), nous vous conseillons d’opter pour un VPN pas cher et de qualitĂ© comme NordVPN. En cette fin d’annĂ©e 2020, NordVPN frappe fort avec une remise de -68% sur son abonnement 2 ans et 3 mois offerts. Le prix revient donc Ă 3,15€ par mois au lieu de 10,16€. De quoi faire de grosses Ă©conomies et naviguer sans aucun risque.

Attention, cette offre initialement prévue pour Noël arrive presque à expiration alors ne perdez pas de temps pour en profiter :

NordVPN pour un accès 100% sécurisé à Internet

NordVPN se prĂ©sente comme l’outil offrant une navigation plus sĂ©curisĂ©e et un Internet plus libre. En effet, l’application qui s’installe aussi bien sur ordinateur, que smartphone et tĂ©lĂ©vision connectĂ©e, est un rempart efficace contre l’espionnage et tout vol des donnĂ©es. Cette prouesse technologique est rendue possible grâce Ă une redirection de votre trafic web vers un canal chiffrĂ©. L’algorithme AES-256 et divers protocoles VPN sont de la partie pour garantir une protection de votre activitĂ© en ligne afin que personne ne sache ce que vous faites.

NordVPN rassemble plus de 5 400 serveurs dans 59 pays. Voici les possibilitĂ©s qui s’offrent Ă vous lorsque vous vous connecterez Ă son rĂ©seau.

Avec sa prĂ©sence Ă l’internationale, vous pourrez tout aussi bien simuler une prĂ©sence aux États-Unis, qu’en Australie ou en France. Ça n’a l’air de rien mais en masquant et en modifiant votre gĂ©o-localisation, votre navigation sera anonyme et vous pourrez dĂ©bloquer une multitude de contenus web comme les chaĂ®nes TV et les plateformes de streaming. Ă€ titre informatif, NordVPN marche pour changer de pays sur Netflix. Il suffit de vous connecter Ă un serveur dans le pays visĂ© et d’actualiser la page.

L’application NordVPN est très intuitive et traduite en français. Elle est dotĂ©e de fonctionnalitĂ©s additionnelles visant Ă vous fournir la meilleure protection possible avec son CyberSec par exemple. Ce dispositif est une barrière contre les logiciels malveillants, le suivi en ligne et les publicitĂ©s ciblĂ©es.

2 ans d’abonnement Ă 75,65€ avec l’offre de NoĂ«l

Si les tarifs de NordVPN ont enregistrĂ© une certaine hausse ces dernières annĂ©es, le prestataire ne manque pas de proposer quelques rĂ©ductions de temps Ă autre. Pendant la pĂ©riode des fĂŞtes de fin d’annĂ©e, le prix de son abonnement deux ans enregistre une baisse de 68% et Ă cette remise s’ajoute 3 mois d’abonnement gratuits supplĂ©mentaires. C’est le moment idĂ©al pour profiter du VPN et de tous ses avantages Ă tarif rĂ©duit.

Pour souscrire à NordVPN, vous devrez donc débourser 75,65€, ce qui représente 3,15€ tous les mois. En tant normal, le montant à payer pour obtenir NordVPN pendant deux ans avoisine les 240€.

Notez que six connexions simultanĂ©es sont comprises dans un compte NordVPN. Cela permet de protĂ©ger tous vos appareils et ceux de vos proches s’il vous reste des emplacements libres. L’application est compatible sur macOS, iOS, Android, Windows, Linux et Fire TV. Des extensions navigateurs sont Ă©galement disponibles.

Pour les personnes hĂ©sitantes, sachez que cette offre est garantie sur 30 jours ce qui vous laisse tout le loisir de tester l’application avant de prendre une dĂ©cision finale.

