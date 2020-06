Bon plan : NordVPN offre 30 jours et une formule à prix cassé

Aujourd’hui, il existe une façon simple de remédier aux blocages de certains sites internet et à l’espionnage en ligne. Cette solution c’est le Virtual Private Network, ou VPN. Ces logiciels sont compatibles avec tous les systèmes d’exploitation (Mac, Windows, iOS ou Android…) et se veulent faciles d’utilisation. Une fois activé, le VPN tourne en fond sur votre appareil.

Alors que vous le remarquez à peine, le VPN vous propose de nombreux avantages comme le fait de pouvoir modifier votre localisation en un clic et de protéger vos données pendant votre navigation sur internet. Parmi les plus grands fournisseurs présents sur le marché, on connait forcément NordVPN. Depuis sa création en 2012, ce VPN n’a cessé de faire ses preuves et il enregistre plus de 12 millions d’utilisateurs dans le monde.

On n’a jamais vu une réduction qui soit aussi généreuse chez lui. Pendant quelques heures, vous pouvez obtenir 70% de remise en direct sur son abonnement. Pour découvrir son offre spéciale, c’est par ici :

Les avantages de l’excellent VPN NordVPN

Si le VPN NordVPN compte autant d’adeptes à travers le monde, c’est grâce à ses avantages considérables et sa simplicité d’utilisation. Une fois installée et activée, l’application NordVPN sécurise votre connexion en chiffrant vos données. L’objectif est de réduire tout risque de surveillance, le vol d’informations personnelles et les publicités ciblées. Quel que soit le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, la protection de votre appareil est optimale avec ce VPN.

Outre son niveau de sécurité quasi militaire, NordVPN possède un réseau de plus de 5000 serveurs dans 59 pays ce qui lui permet d’attribuer de nouvelles adresses IP et localisations à ses utilisateurs. Une simple connexion à l’un d’eux en cliquant sur un pays dans la liste et vous changerez votre emplacement virtuel grâce à ce VPN. C’est pour cette raison que NordVPN est recommandé pour débloquer des contenus en ligne, comme les services de streaming qui sont souvent soumis à des restrictions géographiques.

Même si son interface est en anglais, on comprend aisément comment se connecter et obtenir une nouvelle localisation. Concrètement, NordVPN vous permettra de débloquer des chaînes TV étrangères depuis chez vous et des services de streaming inaccessibles dans votre pays comme Hulu ou plusieurs librairies Netflix. Le contenu de ces dernières change d’un pays à l’autre selon les droits de diffusion. Par exemple, la bibliothèque canadienne du service Netflix propose des films comme Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, impossibles à voir sur Netflix FR.

NordVPN est également très utile lorsqu’on est à l’étranger et qu’on ne veut pas être privé de ses contenus web locaux puisqu’il est capable de de contourner les blocages de certains sites web et la censure numérique.

NordVPN embarque d’autres fonctionnalités visant à renforcer votre confidentialité en ligne et améliorer votre expérience sur le web : son bloqueur de pubs et de malwares, le Kill Switch ou Onion Over VPN pour accéder au darknet de façon sécurisée.

L’offre 2 ans tombe à 3,11€ par mois

NordVPN vous intéresse ? C’est le moment de souscrire à ce VPN multi-fonctions puisqu’il propose une très belle offre. Sa promotion concerne son forfait 2 ans qui vous coûtera 74,55€, ce qui équivaut à 3,11€ / mois. En temps normal, ce petit prix mensuel est seulement valable pour son abonnement de 3 ans. Aujourd’hui, pas besoin de vous engager sur une telle durée pour bénéficier de ce prix très avantageux.

Ce n’est pas tout. NordVPN accompagne cette offre d’une garantie de remboursement de 30 jours. Il n’y a aucune justification à fournir. Vos frais seront re-crédités en intégralité après votre demande, que vous ayez payé par carte bancaire, Google Pay ou via les crypto-monnaies.

L’application NordVPN est plus que recommandée au quotidien, d’autant qu’elle peut être installée sur de nombreux supports (MacOS, Windows, iOS, Android, Linux et sur Smart TV). Vous pourrez même protéger jusqu’à 6 appareils en simultané grâce à un seul compte. Pour découvrir son offre, c’est par ici :

