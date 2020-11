Bon plan pCloud : le stockage cloud en promo de 75% à Black Friday 🔥

Alors que Google a r√©cemment annonc√© la fin de la gratuit√© de Google Photos en juin 2021, nombreux sont les utilisateurs de stockage en ligne qui recherchent une solution alternative. Parmi les services plus en vogue du moment, pCloud compte bien tirer son √©pingle du jeu. Avec son offre sp√©ciale Black Friday, il pourrait attirer des anciens clients de Google mais aussi chercher de nouveaux utilisateurs gr√Ęce √† une offre de qualit√©, compl√®te et simple.

Pour le Black Friday, pCloud brade les prix avec une promotion de 75% sur ses abonnements Lifetime (99 ans) de 500 Go et 2 000 Go. C’est bien plus s√©curis√© qu’un disque dur externe, et c’est moins cher qu’une solution de cloud classique. Au final, c’est vraiment LE bon plan du moment en mati√®re de stockage cloud.

Saisir l’offre pCloud √† -75%

Pourquoi pCloud et pas un autre ?

En 2020, les services de stockage en ligne ne manquent pas. Tous se ressemblent mais, lorsqu’on compare les offres de stockage en ligne, on se rend compte que les diff√©rences sont en r√©alit√© assez profondes, notamment sur trois piliers essentiels qui sont la facilit√© d’utilisation, la s√©curit√© et la rapidit√© de transfert.

Sur ces 3 crit√®res, pCloud excelle r√©ellement en offrant une solution simple √† prendre en main, extr√™mement s√©curis√©e et surtout, tr√®s rapide. Rien de plus frustrant que d’avoir un service de stockage en ligne pour vos photos, vid√©os et autres documents qui n’offre pas de bons d√©bits.

Lors de nos tests de pr√®s de 10 services de stockage en ligne, pCloud a remport√© la premi√®re place et ce, autant en download que en upload. Vous pourrez ainsi pleinement profiter de votre service de stockage en ligne…√† condition, √©videmment, d’avoir une connexion internet de qualit√©.

pCloud dispose d’application pour smartphone, tablette et ordinateur afin que vous puissiez tr√®s simplement synchroniser tous vos fichiers entre vos diff√©rents appareils. Les fonctionnalit√©s de partage sont √©galement simplifi√©es au maximum afin de rendre chaque √©tape accessible √† tous. On ajoutera √©galement la possibilit√© d’importer, en un clic, tous les fichiers que vous pourriez avoir chez d’autres services de stockage en ligne, comme Dropbox par exemple.

Si l’offre de pCloud s√©duit tant, ce n’est pas seulement gr√Ęce √† ces 3 piliers que nous venons de voir. En effet, c’est √©galement gr√Ęce √† sa tarification tr√®s attractive, notamment avec sa derni√®re promotion de -75% pour le Black Friday 2020.

Saisir l’offre √† -75%

Une promo exclusive : -75% sur l’offre √† vie

Lorsqu’on recherche une solution de stockage en ligne, on a toujours une vision de long terme. Par cons√©quent, devoir payer pour le service de mani√®re annuelle, voire mensuelle, peut tr√®s vite devenir frustrant.

pCloud l’a bien compris et se d√©marque, depuis le d√©but, avec une offre valable √† vie (99 ans) qui vous permet d’avoir votre espace de stockage pour 99 ans avec un seul paiement. C’est sur cette offre que porte la promotion pCloud pour le Black Friday.

En l’occurence, ses abonnements 500 Go et 2000 Go √† vie sont en r√©duction de 75%.

La nouvelle tarification est alors de :

Les abonnements offrent les m√™mes avantages, √† l’exception, √©videmment, de l’espace de stockage qui est 4x sup√©rieur sur l’abonnement √† 245 euros.

On notera √©galement que pCloud vous laisse la possibilit√© de tester son service gratuitement gr√Ęce √† son cloud gratuit de 10 Go. Si vous h√©sitez avant de vous lancer sur une de ses offres payantes, c’est une excellente solution. Aussi, dans tous les cas, vous aurez une garantie de remboursement de 10 jours afin d’annuler votre abonnement √† tout moment si vous n’√™tes pas convaincu par son service.

Pour saisir l’offre pCloud √† -75% pour le Black Friday 2020, rendez-vous sur son site officiel :

Saisir l’offre pCloud √† -75%

Pour en savoir davantage sur pCloud, vous pouvez également retrouver notre avis et test complet ici.