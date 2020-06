Bon plan : pourquoi choisir Surfshark, le VPN le moins cher ?

L’arrivée des VPN sur le marché ne date pas d’hier et pourtant certains internautes n’ont pas encore souscrit à ces outils très pratiques au quotidien. Les Virtual Private Network ont plus d’une corde à leur arc : déblocage de contenus web, contournement de la censure numérique, changement d’adresse IP, protection des données et la liste est encore longue.

Nous avons fait le tour des meilleures promotions pour ce week-end et c’est le VPN Surfshark qui se démarque – de loin. Depuis sa création il y a à peine 2 ans, Surfshark a su innover en proposant un service de qualité couplé à des prix très attractifs – d’autant plus aujourd’hui. Avec sa promotion, son offre 24 mois tombe à un prix encore plus faible, à seulement 1,75€ par mois.

Pour en profiter c’est ici :

Découvrir l’offre Surfshark

Surfshark, le VPN aux multiples avantages

Le VPN Surfshark promet à ses utilisateurs un service de grande qualité et il tient sa promesse. Depuis son application compatible sur de nombreux supports (Windows, MacOS, Android, iOS) et des extensions VPN sur Mozilla Firefox et Chrome, Surfshark propose une sécurité hors pair alliant protection des données et confidentialité.

Pour mener sa mission à bien, il s’appuie sur son infrastructure de 1700 serveurs dans 63 pays qui offrent tous une connexion chiffrée de bout en bout. En activant le VPN, votre navigation sera alors totalement sécurisée et anonyme. Même si vous pensez que vous n’avez rien à cacher, vos données (e-mails, mots de passe, informations bancaires, recherches Google, centres d’intérêt) peuvent être recueillies par votre fournisseur d’accès à Internet, des annonceurs publicitaires et parfois des hackers. Surfshark est donc la protection optimale.

Surfshark c’est aussi un accès illimité à de nombreux contenus dans le monde. On pense par exemple aux quinze bibliothèques Netflix rendues accessibles par le fournisseur, dont celle aux États-Unis et au Canada, mais aussi à d’autres services de streaming comme Hulu, Disney+ et les chaînes TV. Il fonctionne également pour le téléchargement en ligne.

Le VPN Surfshark inclut des fonctionnalités très utiles et efficaces au quotidien comme la fonction Kill Switch qui coupe votre trafic en cas de défaillance de votre connexion au serveur VPN ou le CleanWeb évitant les ralentissements de débits causés par les bannières publicitaires.

Découvrir l’offre Surfshark

Un VPN à 1,75€ / mois et des connexions illimitées

Avec sa promotion et ses tarifs extrêmement bas, le VPN Surfshark bouleverse les codes. Aujourd’hui, vous pouvez souscrire à ce VPN pour la modique somme de 42€, soit 1,75€ par mois pendant 24 mois, un tarif qu’aucun concurrent ne parvient à proposer. À titre indicatif, on se situe normalement aux alentours des 150€ pour un forfait deux ans équivalent.

Avec une application disponible sur un nombre illimité d’appareil, son offre est d’autant plus intéressante et rentable par la même occasion. C’est parfait pour installer Surfshark sur tous vos appareils et ceux de vos proches. Vous pourrez en plus activer votre VPN sans que cela pose le moindre problème. Et encore une fois, vous ne trouverez pas mieux chez les concurrents qui excèdent difficilement 7 connexions en parallèle.

Pour effectuer un achat sans risque, le fournisseur applique une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, sans aucune condition.

Découvrir l’offre Surfshark