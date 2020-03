Bon plan Surfshark : le VPN en chute a un prix jamais vu

Que ce soit pour sécuriser sa connexion internet, masquer son adresse IP, contourner les géo-restrictions ou encore accéder à des sites bloqués, les VPN sont de plus en plus utilisés. Si vous n’avez pas encore de VPN sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, c’est le moment parfait pour s’y mettre. En effet, l’excellent fournisseur de VPN Surfshark propose actuellement une réduction de 81% sur son abonnement 2 ans.

Le VPN Surfshark, pourquoi faire ?

Surfshark est un fournisseur de VPN. Il s’agit d’une application (très simple à installer) qui va automatiquement crypter votre connexion internet et vous attribuer une nouvelle adresse IP. Cela prendre la forme d’un logiciel sur un ordinateur, ou une application mobile sur un smartphone.

Cela permet non seulement de rendre votre navigation sur internet plus sécurisée, mais également de bénéficier de nombreux avantages. Par exemple, le VPN vous permettra de prendre une adresse IP dans un pays de votre choix – et ainsi changer votre adresse IP. À quoi ça sert ? À accéder à du contenu (vidéo, photo, musique,…) non disponible en France, et à contourner certaines censures géographiques.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, le VPN vous protègera également lorsque vous naviguez sur des Wi-Fi publics non sécurisés. Parmi les plus dangereux, il y a notamment les Wifis des hôtels, restaurants, universités, aéroports ou encore tout simplement sur votre lieu de travail.

Tous ces avantages (et bien plus encore), vous pouvez les avoir avec un VPN comme Surfshark. La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas à vous ruiner : en effet, Surfshark est le meilleur VPN pas cher que nous ayons eu en test et il est actuellement en promotion à un prix littéralement imbattable.

Surfshark à -81%, ça ne se rater pas

Si vous voulez un très bon VPN sans vous ruiner, c’est l’heure où jamais d’acheter Surfshark. Pour les jours à venir seulement, le fournisseur baisse considérablement ses prix sur son abonnement 2 ans. Au lieu de 237,36€ en temps normal, la souscription ne vous coûtera que 45,12€ sur 24 mois, soit à peine 1,88€ par mois.

Vous pouvez découvrir dans notre classement des VPN que c’est très nettement inférieur à tous ses concurrents comme ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN.

Est-ce que ce prix bas veut dire que les performances seront mauvaises ? Absolument pas ! En effet, Surfshark propose l’un des meilleurs VPN à l’heure actuelle, et ce, malgré sa politique tarifaire très basse. Quand bien même vous ne seriez pas satisfait par ses services, vous pourrez toujours demander un remboursement complet grâce à sa période satisfait ou remboursé de 30 jours. Autrement dit, le risque est nul. Essayez par vous-même, ce VPN est vraiment top.

Pourquoi choisir Surfshark plutôt qu’un autre ?

Bien qu’il soit en promotion, le facteur prix n’est clairement pas le seul atout de Surfshark pour convaincre de nouveaux utilisateurs. En effet, ce fournisseur de VPN propose l’une des plus belles applications du marché. Son très beau site internet, propre et épuré vous donne déjà la couleur avant même que vous n’ayez installé l’application sur votre appareil électronique (Mac, Windows, iOS, Android, etc…).

Surfshark va encore plus loin puisqu’il vous laisse installer son VPN sur un nombre illimité d’appareils. Si vous avez une grande famille et que vous avez chacun 5 appareils, pas de souci ! Vous n’aurez pas à choisir entre vos appareils, tous pourront être protégés avec ce dernier. Si l’on rapporte le prix de ce fournisseur à chaque appareil qu’il protègera, il devient encore plus attractif.

Ses avantages ne s’arrêtent pas là : il fonctionne parfaitement pour le streaming (Netflix, entre autres) et dispose de plus de 700 serveurs répartis dans plus de 50 pays. Si vous voulez une adresse IP aux USA, en Australie, en Italie, en Angleterre ou encore en France et en Allemagne, ça sera possible avec Surfshark.

Nous vous laissons aller découvrir son offre complète sur son site officiel si vous souhaitez en savoir plus et profiter de sa très belle réduction de 81% sur son abonnement 2 ans.

