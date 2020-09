Bon plan : Surfshark VPN offre 12 mois gratuits pour se protéger (inédit)

De plus en plus d’internautes utilisent des VPN sur leur ordinateur ou smartphone pour les avantages considérables qu’ils apportent lors de la navigation sur internet. À l’heure actuelle, les fournisseurs de VPN se comptent par centaines et seule une infime partie arrive à sortir du lot. C’est le cas de Surfshark, un VPN complet et pas cher que nous recommandons sans hésitation.

Surfshark VPN protège les données personnelles des utilisateurs et masque leur activité en ligne, au même titre que leur position géographique. À ces fonctionnalités principales s’ajoutent la capacité à déjouer les sites géo-bloqués comme Netflix et la censure du web.

En ce 13 septembre, il est possible de souscrire à ce VPN pour 3x rien grâce à son deal exclusif offrant 12 mois gratuits sur son abonnement. Pour bénéficier de cette offre avant qu’elle ne prenne fin, rendez-vous sur son site officiel par ici :

Pourquoi choisir le VPN Surfshark ?

Surfshark garantit une protection optimale de vos données dès lors que votre appareil est connecté à Internet. Pour ce faire, ses serveurs appliquent un chiffrement robuste AES 256 bits – le même algorithme utilisé par les banques et renseignements généraux pour chiffrer leurs données sensibles.

Pour parfaire ce dispositif et vous assurer une confidentialité absolue, il masque votre adresse IP et votre localisation. Ainsi, personne ne pourra avoir accès à vos activités en ligne et aucun des sites web consultés ne saura où vous êtes réellement. À la place, vous obtiendrez un emplacement virtuel généré par le réseau VPN de Surfshark. Sachez que le fournisseur détient 1 700 serveurs répartis dans 63 pays, ce qui vous permet de vous délocaliser partout dans le monde.

En modifiant ainsi votre localisation, vous pourrez accéder à de multiples contenus auparavant bloqués dans votre pays et débloquer près de 15 catalogues Netflix, des chaînes de TV étrangères, des sites de jeux en ligne ou des services bancaires. Surfshark se révèle également très utile lors de voyages car il permet de continuer à accéder à vos contenus locaux et applications classiques. Nos confrères d’iPhon ont donné leur avis (spoiler : il est positif) sur lui ici.

Du côté de son application, on trouve une interface intuitive sans fioriture et une compatibilité multi-plateformes (Windows, macOS, Android, iOS et Linux). La configuration est simple et peut s’effectuer sur divers supports, à savoir ordinateur, tablette, mobile, Smart TV et le boîtier Fire TV Stick. Et très bonne nouvelle, l’application Surfshark VPN est utilisable sur un nombre illimité d’équipements en parallèle.

Surfshark est un VPN qui intègre plusieurs usages dans une seule application. Bien qu’il ne le devance pas complètement, son service est similaire à celui NordVPN. Pour en savoir plus, vous pouvez consultez notre comparatif NordVPN vs Surfshark.

Un bonus de 12 mois offert

Si vous voulez souscrire à Surfshark sans vous ruiner et profiter de sa promotion, il faudra vous orienter vers sa formule 12 mois qui offre 12 mois gratuits supplémentaires, soit une utilisation durant 24 mois. Ce forfait 12 mois + 12 gratuits est facturé 50,16€ au lieu de 262,80€, ce qui équivaut à 212,64€ d’économies. À titre informatif, ce coût revient à 2,09€ par mois, un des tarifs les plus bas du marché.

Sachez que votre achat est garanti pendant les 30 jours suivants votre souscription. Pour demander votre remboursement, contactez simplement le support client Surfshark depuis son site internet. La démarche se fait en quelques minutes, sans aucune justification de votre part.

Pour rappel, cette formule comprend un accès illimité aux 1 700 serveurs de Surfshark et à ses fonctionnalités ainsi qu’une connexion rapide sans limite de bande passante. Et pour couronner le tout, Surfshark offre des connexions simultanées illimitées qui vous permettront d’utiliser votre VPN sur autant d’appareils connectés que vous voulez avec un seul compte.

