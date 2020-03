Bon plan : VPN à prix cassé pour sécuriser le télétravail

Avec la crise sanitaire qui touche tous les Français, nombreux sont ceux qui ont recours au télétravail. Si certains y voient des avantages, les risques autour de la sécurité augmentent considérablement avec la croissance de l’utilisation de l’internet. Afin de se protéger face aux pirates du web, il est essentiel d’utiliser les bons outils, et les bons logiciels. Le fournisseur de VPN CyberGhost vous propose une solution à prix cassé (2,64€ jusqu’à ce soir) pour sécuriser sa connexion.

Pourquoi opter pour un VPN CyberGhost ?

CyberGhost est un fournisseur de VPN d’origine allemande qui a su se positionner ces dernières années comme l’une des références sur le marché. Il figure parmi les Virtual Private Networks préférés des utilisateurs pour sa facilité d’utilisation, son niveau de sécurité très élevé (différents protocoles de cryptage sont proposés) et son excellent rapport qualité/prix.

Quels sont les avantages à utiliser un VPN lorsqu’on télé-travaille ? La première chose est que le logiciel permet de sécuriser et crypter les données (en AES 256 bits), ce qui permet de garder une réelle confidentialité sur son travail. Ensuite, un VPN à l’instar de CyberGhost permet d’offrir un anonymat lorsqu’on navigue sur internet. Il permet aussi de changer d’adresse IP très facilement ou encore débloquer des sites victimes d’une censure géographique.

Le point positif dans cette histoire est que l’offre spéciale CyberGhost est à un prix cassé pendant quelques heures encore. En souscrivant à une offre à moins de 3€ par mois, vous pouvez mettre jusqu’à 7 appareils sous la protection de ce logiciel de VPN. Cela inclut aussi bien les ordinateurs que les tablettes ou encore les smartphones. De cette manière, vous pouvez avoir un maximum de sécurité sur internet.

Une promotion à 2,64€ par mois

CyberGhost connait la recette pour séduire toujours plus de clients : en plus d’avoir un produit qui ne cesse de s’améliorer au fil des années (le fournisseur a récemment passé la barre des 7000 serveurs dans le monde), il casse aussi ses prix sur son abonnement à long terme. Jusqu’à ce soir, si vous vous engagez sur 3 ans, vous ne payerez alors que 2,64€ par mois (soit 95€ au total). Cette offre s’accompagne d’ailleurs de 2 mois gratuits en plus pour profiter encore plus longtemps des nombreux avantages de CyberGhost.

A cette promotion sur l’abonnement 3 ans, le VPN CyberGhost en promo propose une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas s’engager sur une trop longue période. Vous aurez alors également la possibilité de souscrire à un abonnement sur 12 mois avec 6 mois offerts. Tout cela ne vous coûtera que 56,70€ pour 18 mois, soit seulement 3,15€ euros par mois. C’est un peu plus onéreux (mensuellement) que l’offre sur 3 ans, mais c’est selon nous une très belle alternative.

Notez que tous ces abonnements sont accompagnés d’une durée de remboursement SANS CONDITION de 45 jours. Ainsi, vous pourrez profiter du VPN CyberGhost pendant 44 jours puis demander tout simplement votre remboursement à la fin de cette période si vous n’êtes plus satisfait. Pour cela, rendez-vous sur leur site officiel, contactez le support client (il vous répond même en français, 7j/7, 24h/24) et demandez-leur de vous rembourser. Aucun justificatif ne vous sera demandé et le remboursement est complet.

Les formules disponibles chez CyberGhost

Il est évident que vous pourrez également prendre les abonnements plus classiques proposés par le fournisseur de VPN CyberGhost. L’offre de plus courte durée est 1 mois. Elle vous reviendra à 11,99€ sur la période. Pour le coup, c’est moins convaincant que les offres plus longues, surtout quand on sait que les abonnements de plus longue durée offrent une période « satisfait ou remboursé » de 45 jours. Attention, sur l’abonnement 1 mois, la période « satisfait ou remboursé » n’est que de 15 jours, ce qui est logique.

L’autre option qui s’offre à vous est l’abonnement 1 an à 5,99€ mensuel, soit 71,88€ par an. Enfin, vous pourrez également partir sur l’offre 2 ans à 3,69€ par mois, soit 88,56€ au total. Là encore, le coût mensuel est très élevé comparé à l’offre promotionnelle du moment. Vous comprenez bien évidemment que ce n’est pas l’intérêt ici. Le but est vraiment de profiter de la promotion actuelle chez le fournisseur de VPN CyberGhost qui vous propose jusqu’à 80% de réduction !

