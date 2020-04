Bon plan VPN : 3 offres à ne pas manquer pour Pâques (dès 1,79€)

Les VPN, ces logiciels qui servent à cacher et modifier son adresse IP et à chiffrer ses données pour une navigation anonyme font de plus en plus parler d’eux. Il faut avouer que leurs avantages sont nombreux comme accéder à des contenus vidéo qui ne sont pas disponibles dans votre pays (Netflix, Disney+, Hulu,…) mais aussi éviter toute personne de vous espionner sur internet ou encore télécharger de manière anonyme.

En ce lundi de Pâques, les trois des plus grands fournisseurs de VPN proposent des offres très attractives qui valent vraiment le détour. Voici notre sélection avec les 3 meilleures offres de la semaine.

ExpressVPN : le meilleur à prix cassé

ExpressVPN est le meilleur VPN du marché à tous les niveaux, sauf pour son tarif mensuel. Si vous n’êtes pas prêt à payer un peu plus cher pour avoir un service inégalé, nous vous conseillons de passer directement au prochain fournisseur de VPN, Surfshark.

Si ExpressVPN est aujourd’hui le meilleur VPN, c’est avant tout pour sa vitesse et son niveau de sécurité. Ce sont ses 2 critères qui vont faire le plus la différence entre les VPN du haut du panier et ceux du fond.

Le fournisseur de VPN ExpressVPN dispose de 3000 serveurs dans 94 pays permettant de débloquer facilement toutes les plateformes de streaming non disponibles dans votre région. Vous pourrez ainsi débloquer le catalogue US de Netflix alors même que vous vous trouvez dans l’Hexagone, ou regarder Disney+ FR lorsque vous êtes à l’étranger.

Son niveau de sécurité a été confirmé et validé par un audit externe réalisé par PwC, une véritable référence en la matière. Si vous voulez un VPN pour être anonyme sur internet et éviter que votre fournisseur d’accès à internet ou les sites web que vous visitez ne vous espionnent, c’est un excellent choix.

Comme nous l’avons dit plus haut, ExpressVPN n’est pas le moins cher du marché. Il a des tarifs plus élevés que ses rivaux qui se justifient par ses performances nettement supérieures.

Malgré tout, il fait un effort pour Pâques en proposant son abonnement 1 an à 49% de réduction avec 3 mois gratuits. Cela aboutit à un prix plus abordable de 6,34€ / mois (soit 95€ au total). Ce sera le prix à payer pour avoir le meilleur VPN du moment. Sachez que vous avez de toute manière 30 jours de « satisfait ou remboursé » sans aucune condition si jamais vous n’êtes pas satisfait. Vous pourrez ainsi être intégralement remboursé.

Saisir l’offre de Pâques ExpressVPN

Surfshark : l’offre la moins chère en 2020

Surfshark frappe TRÈS fort ce mois-ci. En effet, cet excellent fournisseur qui a chamboulé le marché en moins de 2 ans a non seulement une offre de très grande qualité, mais il a également un prix qui est totalement imbattable.

En ce moment, l’offre Surfshark VPN 2 ans est à seulement 1,79€ par mois soit seulement 42,96€ au total à payer en une fois. Cerise sur le gâteau, il est également accompagné d’une période satisfait ou remboursé de 30 jours afin d’assurer votre pleine satisfaction. Si il vous déçoit pour une raison ou pour une autre, vous pourrez être remboursé intégralement.

Avec cet abonnement à Surfshark pour moins de 2€ par mois, vous pourrez installer le VPN sur un nombre illimité d’appareils. À titre de comparaison, ExpressVPN propose 5 connexions en simultané, ce qui est déjà pas mal. Surfshark frappe encore plus fort avec toutes ses connexions illimitées. C’est parfait si vous avez de plein d’appareils à protéger et voulez en faire partager vos amis.

Tout comme ExpressVPN, il sera vraiment idéal pour contourner la géo-restriction (blocage géographique), pour télécharger de manière anonyme, pour débloquer les sites bloqués sur certains réseaux ou encore pour vous protéger face à des pirates. Ses applications Mac, Windows, iOS et Android sont extrêmement simples à installer et à utiliser afin de le rendre accessible à tous.

Ne loupez pas cette offre inédite Surfshark en allant sans plus attendre sur son site officiel :

Saisir l’offre de Pâques Surfshark

NordVPN : une offre 2 ans exclu avec un code promo

La troisième offre de la semaine que vous ne devriez absolument pas manquer est celle de NordVPN. Ce fournisseur mondialement connu qui fait de nombreuses publicités à la télévision dispose de plus de 5 000 serveurs à travers 60 pays. Avec ce large réseau de serveurs, il offre une très belle expérience à ses utilisateurs et seule sa vitesse pourra peut-être vous décevoir.

Mis à part cela, il débloque sans aucun problème toutes les plateformes de streaming non disponibles dans votre pays et son excellent niveau de sécurité vous assurera la protection dont vous avez besoin pour naviguer sans risque sur internet. Si vous êtes un adepte du dark web, il sera adapté à cette utilisation.

L’offre que nous vous proposons cette semaine est inédite puisque nous sommes les seuls à avoir pu la négocier avec NordVPN. Il s’agit d’une promotion exclusive sur l’abonnement 2 ans grâce au code « pcitron ». Le prix de l’abonnement 2 ans tombe à 79,21€ à la place de 255,25€ en temps habituel.

Cette offre aboutit ainsi à un coût mensuel de 3,30€ durant 2 ans ce qui demeure extrêmement intéressant à la vue de la qualité de l’offre NordVPN.

Utiliser le code Promo « pcitron » pour NordVPN