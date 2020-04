Bon plan VPN : 3 offres choc, avec un code promo inédit 🔥

Les fameux logiciels VPN sont de formidables outils faciles Ă utiliser pour pallier les problèmes de sĂ©curitĂ© en ligne et de censure rencontrĂ©e dans certains pays. Face au besoin accru des internautes pour naviguer anonymement et sans aucune restriction, les fournisseurs de VPN se sont multipliĂ©s ces dernières annĂ©es. En tant que particulier, vous pouvez par exemple accĂ©der Ă des services bloquĂ©s dans votre pays (chaines TV sur internet, catalogues US de Netflix…)

En 2020, on trouve des centaines d’applications diffĂ©rentes et, parmi toutes ces offres, il n’est pas facile de s’y retrouver. Pour avoir accès Ă un service abordable sans pour autant faire l’impasse sur la qualitĂ©, nous avons trouvĂ© les 3 meilleures offres VPN de la semaine, toutes Ă moins de 3,50€ mensuel. Avec ce Top 3 des meilleures offres VPN de la semaine, vous allez rĂ©aliser de belles Ă©conomies.

CyberGhost, très complet à 2,64€ / mois

On commence sans plus attendre ce classement des meilleures offres promo par CyberGhost. Ce VPN propose des fonctionnalitĂ©s incroyables et une multitude de serveurs Ă seulement quelques euros tous les mois. Ce n’est pas pour rien qu’il fait partie des premiers Virtual Private Network de notre classement, et du monde.

Son application très simple Ă utiliser sur ordinateur, smartphone et tablette donne accès Ă pas moins de 6000 serveurs dans 89 pays. Vous pourrez vous connecter Ă l’un d’eux en un simple clic. En quelques secondes, vous obtiendrez alors l’adresse IP du serveur choisi et vous aurez la possibilitĂ© de dĂ©bloquer tous les contenus qui sont bloquĂ©s dans votre pays et mĂŞme dans votre rĂ©seau (Ă l’universitĂ© ou dans les entreprises).

Concrètement, si vous partez Ă l’Ă©tranger dans le cadre de vos Ă©tudes ou pour le travail, le VPN CyberGhost vous permettra de continuer Ă visionner vos chaĂ®nes de tĂ©lĂ© et vos programmes favoris grâce Ă ses serveurs dĂ©diĂ©s au streaming. C’est aussi très pratiques quand vous ne voyagez pas puisque vous pourrez avoir accès Ă des chaĂ®nes TV internationales et des bibliothèques Netflix Ă©trangères depuis votre canapĂ© en activant simplement le logiciel CyberGhost.

CyberGhost vous fournira Ă©galement une sĂ©curitĂ© sans faille oĂą que vous soyez grâce au chiffrement de toutes vos donnĂ©es en ligne. Avec la promotion du moment Ă -80%, toutes ces fonctionnalitĂ©s sont disponibles Ă 2,64€ / mois pendant 3 ans au lieu de 12,99€ / mois. Cet abonnement devient encore plus intĂ©ressant grâce aux 2 mois offerts en plus et aux 7 connexions simultanĂ©es. Ces connexions vous permettront d’installer CyberGhost sur 7 appareils diffĂ©rents avec uniquement un compte et d’utiliser l’application en mĂŞme temps.

Si vous ĂŞtes rĂ©ticent face Ă un engagement de 3 ans, sachez que vous pourrez vous rĂ©tracter grâce Ă la garantie « Satisfait ou Remboursé » de 45 jours de CyberGhost. Cette garantie sans condition vous laisse plus d’1 mois pour essayer l’application et demander votre remboursement complet au support client si vous n’ĂŞtes pas satisfait. Si vous voulez en savoir plus avant de vous engagez, vous pouvez lire notre avis et test complet de CyberGhost ici.

Profiter de l’offre CyberGhost

Surfshark, rapport qualité-prix imbattable à 1,79€ / mois

Surfshark est un VPN relativement rĂ©cent qui a Ă©tĂ© fondĂ© au courant de l’annĂ©e 2018. Sa jeunesse ne lui empĂŞche cependant pas de rĂ©aliser d’excellentes performances tant au niveau de la sĂ©curitĂ© que de la vitesse ou de l’ergonomie de son application.

En masquant votre adresse IP et en vous en attribuant une nouvelle, le RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Surfshark parvient Ă vous rendre anonyme en ligne et Ă prĂ©server votre confidentialitĂ©. Surfshark possède plus de 1000 serveurs et au moins autant d’adresses IP disponibles pour tous ses utilisateurs. Grâce Ă ses emplacements gĂ©ographiques dans 61 pays, vous pourrez regarder les vidĂ©os en streaming que vous voulez depuis chez vous et mĂŞme Ă l’Ă©tranger.

De nombreux usagers ont Ă©galement recours au VPN Surfshark pour le tĂ©lĂ©chargement puisqu’il est sans limite de bande passante et que ses serveurs sĂ©curisĂ©s autorisent le tĂ©lĂ©chargement en P2P.

La particularitĂ© de Surfshark c’est qu’il propose une connexion simultanĂ© sur un nombre illimitĂ© d’appareils. En souscrivant Ă un compte Surfshark, vous pourrez donc utiliser votre application VPN sur plusieurs ordinateurs, tablettes, tĂ©lĂ©phones, consoles de jeu et mĂŞme votre routeur. Et ce n’est pas plus cher !

Si Surfshark trouve sa place dans ce bon plan de la semaine c’est grâce Ă son prix extrĂŞmement bas. En rĂ©duisant ses prix de 82%, son offre actuelle coĂ»te seulement 1,79€ / mois pendant 2 ans. La somme est Ă rĂ©gler en une fois, ce qui vous fera un total unique de 42,95€. Autant dire qu’avec cet abonnement annuel, vous n’allez pas vous ruiner. DĂ©pĂŞchez-vous, la durĂ©e de cette belle offre est limitĂ©e.

Surfshark propose la garantie Satisfait ou RemboursĂ© de 30 jours. C’est un peu plus court que CyberGhost, mais ça vous laisse largement le temps de vous faire une idĂ©e de l’application. LĂ encore, vous pouvez en lire davantage sur Surfshark dans notre avis complet ici. Vous verrez qu’il s’agit d’un excellent VPN, nous n’avons aucun doute (et nous l’utilisons au quotidien).

Saisir l’offre Surfshark

NordVPN, 2 offres exclusives à partir de 3,10€ / mois

Très apprĂ©ciĂ© par plus de 10 millions d’internautes, NordVPN doit sa notoriĂ©tĂ© Ă son service de qualitĂ© et Ă la protection renforcĂ©e qu’il offre. Avec l’interface Ă©purĂ©e de son application, tout le monde sera en mesure de l’utiliser très facilement. En un seul clic, vous pourrez vous connecter Ă l’un de ses 5700 serveurs Ă©tablis dans 59 pays et obtenir une nouvelle adresse IP. NordVPN vous permettra de dĂ©bloquer les sites bloquĂ©s Ă cause du filtrage par zone gĂ©ographique et vous pourrez accĂ©der aux plateformes de streaming comme Netflix et ses catalogues anglais ou amĂ©ricain.

Si ce VPN est autant convoitĂ© par les adeptes du tĂ©lĂ©chargement c’est parce qu’il garantit l’anonymat et une protection sĂ©rieuse avec sa fonction baptisĂ©e « Double VPN » qui chiffre les donnĂ©es Ă deux reprises. Au niveau de la sĂ©curitĂ©, on peut difficilement trouver mieux que NordVPN.

NordVPN est Ă©galement idĂ©al pour une utilisation quotidienne et plus particulièrement lors des transactions bancaires ou des connexions aux Wifi publics (hotspot), des points d’accès gratuits non sĂ©curisĂ©s.

Pour vous offrir ce VPN Ă moindre prix, voici 2 offres très attractives qui varient selon la durĂ©e d’engagement.

Avec le code promo inĂ©dit pour les lecteurs de Presse-citron, un engagement de 2 ans vous coĂ»tera seulement 3,30€ / mois. Pour cette modique somme, vous pourrez profiter de tous les avantages de NordVPN pendant 2 ans et d’une connexion en parallèle sur 6 appareils diffĂ©rents. C’est l’idĂ©al pour partager votre compte avec votre entourage et rentabiliser encore plus votre souscription.

Si vous voulez payer encore moins cher, c’est possible avec l’abonnement au coĂ»t de 3,10€ / mois pendant 3 ans au lieu de 10,63€. Cette rĂ©duction de 70% est Ă saisir rapidement car elle est limitĂ©e.

Saisir l’offre NordVPN

Comme son concurrent Surfshark, NordVPN s’engage sur une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours qui est valable sur ses 2 offres sans aucune condition. Pour vous convaincre avant de passer Ă l’acte, vous pouvez lire notre avis NordVPN.