Bon plan VPN : CyberGhost fait voler son prix en éclat (offre flash) 🔥

Les soldes d’√©t√© sont l’occasion id√©ale pour profiter de bonnes affaires et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui avec l’offre du VPN CyberGhost. Cette derni√®re passe √† 2,75‚ā¨ / mois, ce qui n’a jamais √©t√© vu.

Ce VPN est la référence en matière de cybersécurité. En installant ce logiciel sur vos appareils connectés, vous serez en mesure de protéger de manière efficace votre navigation sur internet. CyberGhost vous permettra aussi de casser tous les blocages web de type pare-feu, la censure numérique et les contenus géo-restreints.

Pour en savoir plus sur CyberGhost VPN et sa promotion, c’est par ici :

D√©couvrir l’offre CyberGhost VPN

Pourquoi prendre ce VPN CyberGhost ?

Depuis sa cr√©ation qui remonte √† 2011, CyberGhost n’a pas arr√™t√© d’am√©liorer son service et il propose aujourd’hui un des VPN les plus efficaces du march√©.

Son application permet de naviguer en toute s√©curit√© gr√Ęce au chiffrement de bout en bout appliqu√©es √† vos donn√©es. Il prot√®ge ainsi vos appareils √† tout moment, que vous soyez connect√© chez vous ou sur un r√©seau Wi-Fi public (hotspot). Pour s’adapter √† tous les r√©seaux, le VPN CyberGhost offre plusieurs protocoles de s√©curit√© dont OpenVPN, IKEv2 et L2TP/IPsec. Par d√©faut, il choisira le meilleur pour voir.

CyberGhost masque √©galement votre adresse IP et votre localisation afin d’√©viter d’√™tre suivi en ligne et les annonces cibl√©es. Vous pourrez aussi d√©bloquer de nombreux contenus g√©o-bloqu√©s comme les biblioth√®ques de Netflix ou les cha√ģnes de TV. Les serveurs du logiciel CyberGhost prennent √©galement en charge le t√©l√©chargement en P2P.

Pour fournir anonymat et s√©curit√©, il se base sur une infrastructure rassemblant plus de 6300 serveurs qui sont r√©partis dans 90 pays du monde. Son application ordinateur et mobile tr√®s intuitive embarque d’autres fonctionnalit√©s utiles au quotidien dont le Kill Switch et le bloqueur de publicit√©s et de malwares.

18 mois d’abonnement √† 2,75‚ā¨ par mois

La promotion CyberGhost est applicable sur sa formule sur 18 mois. Premi√®re bonne nouvelle donc pour ce fournisseur qui nous avait habitu√© √† des offres de longue dur√©e s’√©talant en g√©n√©ral sur 3 ans. Ici, l’engagement ne d√©passe pas 18 mois. Cela vous permet donc de payer un prix initial bien plus faible.

Pour en profiter, vous devrez payer l’int√©gralit√© du service en une seule fois, soit 49,50‚ā¨. Ce montant √©quivaut √† 2,75‚ā¨ / mois au lieu de 11,99‚ā¨ sans la r√©duction. Cette offre est assortie d’une garantie de remboursement de 45 jours qui vous laisse suffisamment de temps pour essayer son application, sans risque.

Avec sa navigation anonyme et sa connexion s√©curis√©e, l’application CyberGhost est un outil qui s’utilise quotidien. √áa tombe bien car gr√Ęce √† sa couverture multi-plateformes (macOS, Windows, Android et iOS) il pourra vous accompagner partout. Il est m√™me possible de le t√©l√©charger sur votre Smart TV pour appr√©cier le streaming sur grand √©cran. Pratique pour les chaines TV.

Pour terminer, sachez que votre compte CyberGhost vous permet de prot√©ger jusqu’√† 7 appareils en simultan√©.

D√©couvrir l’offre CyberGhost VPN

Questions fréquentes sur CyberGhost VPN

Des questions sur le VPN CyberGhost ? Découvrez toutes les réponses dans cette rubrique. Vous pouvez également les retrouver directement sur le site officiel de la marque.

ūüĒź Ma connexion est-elle anonyme avec CyberGhost ?

Oui. C’est m√™me la particularit√© de ce VPN puisqu’il est en mesure de masquer int√©gralement votre IP et de vous en fournir une autre parmi ses milliers d’adresses IP disponibles. Vous pourrez naviguer anonymement sans laisser de trace ni divulguer votre situation g√©ographique r√©elle.

ūüźĘ Le VPN CyberGhost va-t-il ralentir mon d√©bit ?

Pas de mani√®re significative. La baisse de vitesse est √† peine perceptible avec le VPN CyberGhost. Le ralentissement s’explique par le chiffrement appliqu√© √† vos donn√©es et la distance physique entre vous et le serveur. La connexion met alors un peu plus de temps avant de rejoindre le r√©seau web, mais gr√Ęce √† ses serveurs optimis√©s sans limite de bande passante, ce n’est pas tr√®s visible.

ūüĆź Combien de serveurs poss√®de CyberGhost ?

CyberGhost détient 6385 serveurs localisés dans 90 pays. Son infrastructure de serveurs gigantesque vous permettra de simuler une multitude de localisations et débloquer les contenus géo-restreints sans limite.

‚úÖ Est-il possible de tester CyberGhost gratuitement ?

Oui. Pour pouvoir tester le VPN CyberGhost gratuitement, il va d’abord falloir souscrire au VPN en choisissant une des trois offres disponibles et en r√©glant le montant indiqu√©. C’est la garantie ¬ę¬†satisfait ou rembours√©¬†¬Ľ de 45 jours du fournisseur (ou 14 jours pour l’abonnement 1 mois) qui vous permettra ensuite d’obtenir votre remboursement complet et de tester le service gratuitement.

ūüí∂ Comment √™tre rembours√© ?

Pour √™tre rembours√©, vous devrez contacter le support client CyberGhost. Le moyen le plus simple est d’opter pour le chat en direct accessible depuis leur site internet officiel. Sur simple demande, tous vos frais vous seront compl√®tement re-credit√©s sur votre compte en quelques jours. La seule chose √† respecter est le d√©lai de remboursement qui est de 45 jours pour les abonnements sur 18 et 6 mois et de 14 jours pour l’offre 1 mois.