Bon plan VPN : ExpressVPN divise ses prix par 2 (et c’est jamais vu)

Au fil des années, les VPN comme ExpressVPN ont convaincu une large partie de la population et ils équipent désormais des centaines de millions d’internautes à travers le monde. Les Réseaux Privés Virtuels, en français, sont des logiciels très simples à utiliser qui offrent un nombre incroyable d’avantages. Parmi les plus connus, on peut citer la modification de l’adresse IP, le déblocage de sites et des contenus en streaming et la protection des données en ligne.

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de cet outil, encore faut-il posséder un VPN de qualité, rapide et sécurisé. C’est justement le cas d’ExpressVPN, le meilleur VPN du marché qui offre une expérience incroyable. Pour souscrire à ExpressVPN sans vous ruiner, nous vous proposons une promotion exceptionnelle qui vous permettra de l’obtenir à moitié prix.

Voir l’offre ExpressVPN

ExpressVPN, un VPN qui frôle la perfection

Parmi tous les VPN que nous avons testés, ExpressVPN est de loin celui que nous préférons. C’est un avis que l’on partage avec la majorité des experts dans cette industrie, qui jugent que ce fournisseur excelle à tous les niveaux. Certes, il est premium, mais il vous offrira le niveau de protection ultime pour vous protéger un maximum sur internet.

Son application épurée et très facile à prendre en main permet de se connecter en un clic à un de ses serveurs. Cela conviendra à tout le monde, y compris les personnes les moins à l’aise avec l’informatique. ExpressVPN parvient alors à vous attribuer une nouvelle adresse IP depuis le serveur auquel vous êtes connecté. Il n’y a rien de plus simple : si vous choisissez un serveur français, vous obtiendrez une adresse IP française et les sites internets que vous consulterez vous localiseront en France. C’est donc la seule solution pour regarder la télévision à l’étranger en direct ou en replay.

La logique est la même pour d’autres pays et vous aurez le choix puisque ExpressVPN possède un réseau de plus de 3000 serveurs se trouvant dans 94 pays. En accédant à des serveurs américains, anglais ou canadiens, il est possible de débloquer et consulter les différents catalogues des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu ou encore Disney+.

Outre ces avantages, ExpressVPN parviendra à masquer votre adresse IP et à sécuriser toutes vos activités et vos données en ligne en les chiffrant. En combinant ces deux fonctionnalités, personne ne pourra voir ce que vous faites ni qui vous êtes sur le web.

Un abonnement qui chute de -50%

Vous l’avez compris, ExpressVPN est idéal pour préserver votre confidentialité, débloquer les contenus bloqués dans votre pays et télécharger sans risque. Avec une réduction de -50%, son abonnement mensuel à 12,28€ vient de passer à 6,32€ pendant 12 mois + 3 mois gratuits. Cette belle offre est limitée dans le temps, alors profitez-en vite.

Pour utiliser ce VPN de manière quotidienne depuis bientôt 5 ans, je peux vous confirmer que ce tarif est vraiment très avantageux. Je n’ai jamais été déçu par le service, il a toujours été fiable sur mes deux appareils (ordinateur et téléphone). Par rapport aux économies que vous pouvez réaliser sur certains programmes, et par rapport à la qualité du service, le coût d’ExpressVPN est largement justifié. Ci-dessous, la grille tarifaire de la solution.

Sachez que votre abonnement vous permettra aussi de protéger plusieurs appareils ainsi que ceux de vos proches. En effet, ExpressVPN met à disposition 5 connexions simultanées. Vous pourrez donc utiliser l’application sur 5 appareils en même temps et amortir votre achat.

Son application est bien évidemment compatible sous différents systèmes d’exploitation : Windows, MacOS, Linux, Android et iOS. Les télévisions, consoles de jeu et routeurs pourront aussi bénéficier de la connexion à votre VPN.

Si vous avez peur de vous engager, la garantie Satisfait ou Remboursé d’ExpressVPN est faite pour vous. Le fournisseur offre une version d’essai gratuite de 30 jours pour vous permettre de tester son service. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander votre remboursement dans les 30 jours suivant votre achat. Le support client se tient à votre disposition 24h/24 et 7 jours/7 pour traiter votre réclamation et vous rembourser intégralement.

Pour découvrir le VPN ExpressVPN, c’est par ici :

Voir l’offre ExpressVPN