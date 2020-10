Bon plan VPN : le meilleur de NordVPN est à un prix… sacrifié 🔥

Il est évident que les nouvelles technologies envahissent notre quotidien. Parmi elles, l’utilisation d’Internet tient une place de choix. Cependant, cet usage systématique présente des risques pour vos données et votre confidentialité. La bonne nouvelle, c’est que la solution à ce problème existe : il vous suffit de quelques clics pour installer et utiliser un VPN.

Ces logiciels ont été créés pour votre sécurité dans les domaines digitaux. Les éléments et les informations que vous renseignez sur le net sont chiffrés par le VPN en arrière-plan, sans ralentir votre connexion. Ainsi, ces données deviennent inaccessibles pour toute personne tentant de les pirater. Cela concerne les publicitaires, mais surtout les pirates du web qui n’hésitent plus à faire chanter les internautes avec les données volées.

Avec un VPN, votre intégrité est assurée par un système fiable de modification de votre adresse IP. Cette méthode vous garantit un anonymat absolu sur internet. De cette manière, votre identité ne peut pas être utilisée à vos dépens après votre navigation sur le web. En plus de cela, le changement d’adresse IP vous permet d’accéder à des contenus normalement non disponibles dans votre pays.

Pour profiter de cette protection en toute simplicité, NordVPN, l’une des références mondiales de la cybersécurité vient d’annoncer une magnifique offre. Si vous avez l’intention de tester les VPN avec un budget limité – mais pour une qualité premium, c’est un excellent choix. Il recense plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, vous n’êtes pas le seul.

NordVPN, l’un des meilleurs VPN au monde

Beaucoup d’éléments de votre vie quotidienne vous imposent de vous servir d’Internet, c’est un fait. Vous n’avez cependant pas toujours conscience des risques encourus lors de cette pratique courante. C’est là que le VPN entre en jeu : il est là pour vous protéger sur le web. NordVPN vous couvre dans toutes vos navigations et il préserve votre identité ainsi que l’ensemble de vos données.

NordVPN est en mesure de chiffrer toutes les données que vous laissez sur internet lors de vos navigations. Il est aussi chargé de masquer votre adresse IP afin que votre identité ne puisse pas être découverte. Vous pouvez bénéficier de cette nouvelle IP pour vous déplacer virtuellement dans le monde et débloquer de nouveaux services. Par exemple, en vous connectant avec votre compte Netflix classique et une IP américaine, vous aurez accès à un tout autre catalogue de films et séries.

Son application est extrêmement facile à installer et à utiliser. Elle vous permet jusqu’à 6 connexions de manière simultanée afin d’étendre la protection à tous vos appareils numériques. Votre connexion est constamment sécurisée : avec le mode “Kill Switch”, votre appareil ne peut pas accéder à Internet s’il arrive que le VPN ne soit plus actif. De plus, la technologie CyberSec vous préserve de l’accès aux sites Internet malveillants.

Quelques clics seulement vous séparent de cette technologie. D’ailleurs, NordVPN va encore plus loin pour votre confort : il vous offre la meilleure rapidité du marché, l’accès à de très nombreux services de streaming géo-limités, une garantie de remboursement de 30 jours, une couverture dans près de 60 pays et un support client joignable 24h/24 et 7j/7 en cas de problème.

Son abonnement est juste imbattable

Cette promotion éclair NordVPN vous permet d’obtenir les services d’un des meilleurs VPN parmi le top mondial – et l’un des plus rapides d’entre eux – à un prix minime. Grâce à la promotion valable ce samedi soir, vous allez bénéficier d’une réduction de 68% sur votre abonnement de 2 ans. Cela correspond à un prix mensuel de 3,15€ et ce, pour avoir accès à la totalité des services NordVPN.

NordVPN vous présente aujourd’hui cette offre limitée pour vous rendre accessible cette technologie indispensable dans la vie digitale que vous menez. Votre facture mensuelle passe à 3,15€ au lieu de 10,16€ en souscrivant à cette offre éphémère affichée ce week-end. Encore une fois, avec cette réduction, vous pouvez faire une économie de 168€ sur deux années d’abonnement – et c’est gigantesque. En parallèle, vous aurez le droit à une sécurité en ligne ultime.

