Bon Plan VPN : NordVPN casse ses prix en exclu pour Presse-Citron 🔥

NordVPN est peut-ĂŞtre l’un des VPN les plus populaires Ă l’heure actuelle. Fort de plus de 12 millions d’utilisateurs actifs, ce VPN a de quoi sĂ©duire. En plus de vous permettre de surfer de manière totalement anonyme et sĂ©curisĂ©e sur le web, il vous offre une multitude d’avantages en changeant votre adresse IP. Le VPN de NordVPN est simple Ă installer et Ă utiliser et vous permettra, par exemple, de regarder tous les catalogues de Netflix (dont Netflix US), de tĂ©lĂ©charger sans risque ou de dĂ©bloquer tous les sites inaccessibles.

Aujourd’hui, et jusqu’Ă ce soir minuit seulement, NordVPN casse les prix sur non pas un, mais sur deux offres spĂ©ciales. Vous pourrez ainsi profiter de l’un des meilleurs VPN avec des rĂ©ductions de respectivement -68% et -70%.

NordVPN, avantages nombreux à prix barré

NordVPN est, comme son nom l’indique, un fournisseur de VPN. Il propose un logiciel que vous pourrez facilement installer sur tous vos appareils en quelques secondes Ă peine afin de les sĂ©curiser, mais aussi de profiter d’une ribambelle d’avantages non nĂ©gligeables.

En l’occurence, une fois l’application NordVPN installĂ©e sur votre appareils (ordinateur Windows ou Mac, tablette, mobile), vous aurez accès Ă plus de 5000 serveurs rĂ©partis dans 60 pays. Lorsque vous vous connectez Ă ces serveurs distants, le logiciel VPN chiffre automatiquement vos donnĂ©es (vous rendant anonyme) et vous attribue une nouvelle adresse IP.

C’est notamment cette seconde caractĂ©ristiques, avec le changement de votre adresse IP, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses.

Vous allez, par exemple, pouvoir utiliser Popcorn Time (mais attention Ă la lĂ©galitĂ©…), dĂ©bloquer des plateformes de streaming bloquĂ©es dans votre rĂ©gion (ou dont les catalogues sont moins fournis) Ă l’instar de Netflix, Amazon Prime ou mĂŞme continuer Ă voir vos chaĂ®nes françaises (Canal+, RMC, Disney+,…) en dehors de France. Tout cela se fait en un clic en vous connectant simplement au serveur de votre choix.

NordVPN, c’est aussi un support client joignable 24/7/365, une protection efficace Ă toute Ă©preuve ou encore des offres incroyables comme les deux promotions exclusives que nous allons vous prĂ©senter dès Ă prĂ©sent.

2 offres NordVPN exclu pour Presse-citron

Le fournisseur NordVPN propose sans le moindre doute l’un des meilleurs VPN du moment. Ce VPN devient encore plus attractif lorsque ses prix baissent. Vous obtenez alors un VPN premium Ă prix très accessible. Nous avons nĂ©gociĂ© en exclusivitĂ© pour nos lecteurs des offres spĂ©ciales qui se terminent (malheureusement) dĂ©jĂ dans les heures qui viennent. Si vous voulez en profiter, c’est ci-dessous que ça se passe.

Promo sur 3 ans (111,82€ au lieu de 382,87€)

En l’occurence, la première offre dingue de NordVPN est celle sur son abonnement Ă 3 ans qui tombe Ă 3,10€ par mois au lieu de 10,63€ / mois en temps normal. Cela reprĂ©sente une remise Ă©clair de 70% puisque vous ne payerez que 111,82€ au lieu de 382,87€ normalement.

On comprend cependant que, bien que ce prix mensuel soit très bas, le total Ă payer d’un coup demeure un petit peu Ă©levĂ©. En effet, 111€ pour 3 ans de protection, cela fait peu d’un point de vue mensuel, mais lorsque vous le payez d’un seul coup, ça peut ĂŞtre assez douloureux.

Promo sur 2 ans (79,21€ au lieu de 255,25€)

Nous avons donc nĂ©gociĂ© avec NordVPN pour avoir une offre promo exclusive et un peu plus intĂ©ressante (selon nous) pour les lecteurs de Presse-citron. Cette offre, qui ne fonctionne que avec le code promo « pcitron » vous permet de profiter d’un prix mensuel très attrayant sur l’offre 2 ans.

Cette dernière est en effet Ă 3,30€ par mois sur 24 mois, soit Ă 79,21€. Ce n’est qu’avec notre code promo pcitron que vous parviendrez Ă avoir ce prix et cette rĂ©duction de 68%. Partout ailleurs chez les autres acteurs, le prix que vous aurez pour le mĂŞme service est supĂ©rieur Ă 100€ pour les offres Ă 2 ans.

En soit, vous constatez que la diffĂ©rence sur le prix mensuel est relativement faible, mais au total, entre 111€ pour un abonnement 3 ans et 79€ pour 2 ans, c’est tout de mĂŞme 32€ de moins Ă sortir.

Ă€ ce prix, vous aurez la possibilitĂ© d’utiliser NordVPN sur 6 appareils en mĂŞme temps et vous aurez Ă©galement 30 jours pour vous rĂ©tracter. NordVPN vous laisse 30 jours pour changer d’avis si jamais vous n’ĂŞtes pas convaincu par son service global. Contactez alors le support client via le chat en ligne, demandez votre remboursement, et vous serez intĂ©gralement remboursĂ©s, c’est sans condition !

Si avant de saisir cette offre exclusive NordVPN, vous souhaitez en savoir davantage sur l’offre de ce fournisseur, nous vous recommandons de lire notre avis sur NordVPN ici.

