Bon plan VPN : NordVPN chute (et rechute) pour les soldes 🔥

Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi utiliser un Virtual Private Network (VPN), pourtant cet outil offre de multitude d’avantages en ligne, Ă commencer par sĂ©curiser votre navigation – un Ă©lĂ©ment absolument essentiel en 2020. Les logiciels de VPN sont Ă©galement indispensables pour conserver l’anonymat en ligne et changer de localisation sur internet.

Ce week-end, c’est au tour du fournisseur NordVPN de proposer une trĂšs belle promotion Ă ses nouveaux utilisateurs. Notre code promo « pcitron » vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’une remise de -68% sur l’abonnement Ă 2 ans. Pour faire de telles Ă©conomies avec NordVPN, c’est par ici que ça se passe :

DĂ©couvrir NordVPN

Présentation de NordVPN

NordVPN est un fournisseur de VPN renommé qui propose une solution efficace pour naviguer de façon sécurisée et privée sur internet. Pour y arriver, il se base sur un réseau de plus de 5000 serveurs répartis dans plus de 59 pays. Tous chiffrent votre connexion et masquent votre adresse IP pour vous garantir protection et anonymat.

En choisissant le serveur adaptĂ© Ă vos besoins, non seulement votre trafic web sera indĂ©chiffrable, mais vous serez Ă©galement en mesure de dĂ©bloquer de nombreux contenus gĂ©o-bloquĂ©s. NordVPN est particuliĂšrement adaptĂ© pour l’accĂšs aux chaĂźnes de TV françaises Ă l’Ă©tranger et Ă d’autres plateformes de streaming vidĂ©os (Netflix, Hulu, YouTube…).

Lors de notre test NordVPN, nous avons eu l’occasion de dĂ©couvrir l’application et plusieurs fonctionnalitĂ©s se sont avĂ©rĂ©es trĂšs utiles au quotidien. On peut par exemple citer le Quick connect, le Kill Switch, la fonction Double VPN ou encore le fameux outil CyberSec.

Une offre à 3,30€ durant 2 ans

Maintenant que vous en savez plus sur NordVPN, dĂ©couvrons sa promotion. Avec son offre spĂ©ciale pour les lecteurs de Presse-citron, pas besoin de vous engager sur une pĂ©riode de 3 ans comme c’est le cas en temps normal. Ici, c’est le forfait 2 ans qui est Ă l’honneur avec un prix qui chute Ă 79€ contre 255€ sans la remise.

Pour profiter de cet abonnement 2 ans qui revient Ă seulement 3,30€ / mois, cliquez sur le lien ci-dessous afin que le code promo s’active automatiquement. Sinon, inscrivez vous-mĂȘme le code « pcitron » au moment de souscrire Ă son offre.

Profiter du code promo NordVPN

Notez qu’avec votre compte, vous pourrez profiter de NordVPN et ses fonctionnalitĂ©s en illimitĂ© sur 6 appareils simultanĂ©ment. Pensez-y pour Ă©quiper tous vos supports connectĂ©s – ordinateurs, tablettes, mobiles, Smart TV – et ceux de vos proches.

Questions fréquentes sur le VPN NordVPN

Vous voulez en savoir plus sur NordVPN et son service ? Nous répondons à toutes vos questions.

🔐 Ma connexion internet est-elle sĂ©curisĂ©e avec NordVPN ?

Oui. En activant NordVPN, le trafic entrant et sortant de votre appareil Ă©lectronique sera chiffrĂ© avec l’algorithme AES 256 bits. De plus, votre navigation est anonyme puisqu’il masque votre IP dĂšs que vous ĂȘtes connectĂ© Ă un de ses serveurs.

🚀 NordVPN est-il rapide ?

Oui, bien qu’il ne s’agisse pas du VPN le plus rapide du marchĂ©. Avec sa bande passante illimitĂ©e et aucune mise en mĂ©moire tampon, le dĂ©bit de connexion avec NordVPN est plus qu’acceptable que ce soit pour les activitĂ©s du quotidien, le streaming ou le tĂ©lĂ©chargement.

🌐 Combien de serveurs possùde NordVPN ?

Actuellement, NordVPN dispose de 5075 serveurs dans 59 pays. Ce rĂ©seau de serveurs Ă©tendu permet de changer votre gĂ©o-localisation de maniĂšre virtuelle et profiter d’un internet sans limite ni barriĂšre gĂ©ographique.

✠NordVPN propose-t-il un test gratuit ?

Oui. Il est possible de tester l’application NordVPN gratuitement pendant 30 jours grĂące Ă la garantie « satisfait ou remboursé » du fournisseur. Dans un premier temps, il est nĂ©cessaire de souscrire Ă une de ses offres, mais vous pourrez ensuite ĂȘtre totalement remboursĂ© si besoin.

đŸ’¶ Comment obtenir mon remboursement ?

Pour ĂȘtre remboursĂ©, il faudra contacter le support client de NordVPN. Le plus simple est de se rendre sur son site internet et de faire votre demande depuis sa messagerie instantanĂ©e. En respectant le dĂ©lai indiquĂ© de 30 jours, vous serez intĂ©gralement remboursĂ© de votre achat – mĂȘme en ayant souscrit Ă l’offre promo depuis cet article.