Bon plan VPN : NordVPN explose son prix avec 2 ans gratuits 🔥

Que vous soyez un grand adepte de l’informatique ou non, vous passez forcĂ©ment du temps sur le net – ne serait-ce que pour remplir certaines obligations lĂ©gales. Mais savez-vous que les menaces liĂ©es Ă l’utilisation d’internet sont en hausse exponentielle ? Pour faire face Ă ce problème, il existe une solution simple : les VPN.

Les logiciels VPN (pour “Virtual Private Network” ou “Réseaux Privés Virtuels” en français) sont des outils qui assurent votre sécurité lorsque vous naviguez sur le web. Ils vous permettent non seulement de surfer de manière sécurisée en chiffrant vos données privées, mais ils évitent aussi l’usurpation et l’espionnage de vos informations privées.

Cependant, les fonctionnalités des VPN ne se limitent pas à ça, ces derniers vous offrent aussi la possibilité de contourner les blocages géographiques, vous donnant ainsi un accès pour profiter des catalogues Netflix étrangers, par exemple.

Pour bĂ©nĂ©ficier de tous ces avantages, l’un des meilleurs VPN du marchĂ©, le logiciel NordVPN, vous propose une offre promotionnelle qui sort de l’ordinaire avec jusqu’Ă 24 mois offerts en plus de sa promotion de dĂ©part.

NordVPN : parmi les meilleurs au niveau mondial

Comme nous l’avons stipulĂ© plus haut, l’usage d’Internet s’est très largement systĂ©matisĂ© dans nos vies quotidiennes. Pour vous protĂ©ger des risques que cela implique, NordVPN vous prĂ©serve lorsque vous surfez sur le net en chiffrant vos donnĂ©es personnelles et donc votre identitĂ©.

Mais ce qui intĂ©resse encore plus les utilisateurs de ce VPN, c’est qu’il vous permet, en un clic, de changer d’adresse IP dans plus de 60 pays. NordVPN vous offre la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une IP Ă©trangère, afin de contourner les blocages gĂ©ographiques et avoir accès aux contenus bloquĂ©s dans votre rĂ©gion. Vous pourrez par exemple accĂ©der Ă des chaĂ®nes Ă©trangères ou encore des catalogues Netflix Ă©trangers.

En plus, vous pouvez profiter de ces fonctionnalités sur 6 appareils de manière simultanée, grâce à une application très simple à installer. Tous vos appareils seront donc couverts grâce à NordVPN. Sa fonctionnalité CyberSec et son mode “Kill Switch” vous protègent des sites malveillants et sécurisent votre connexion à tout instant.

Aussi, NordVPN vous offre une garantie de remboursement de 30 jours, ainsi qu’un support client disponible 24/7/365 en cas de problème.

Toutes ces fonctionnalités sont à portée de clic, en ce moment dans une offre limitée spéciale pour le Cyber Month :

Une loterie gagnante « à tous les coups »

Pour profiter de ses services, NordVPN vous fait bénéficier en ce moment d’une offre imbattable. Effectivement, pour toute souscription à un abonnement de deux ans (déjà en promotion), NordVPN vous offre un abonnement supplémentaire. Attribué selon un tirage au sort aléatoire, votre abonnement « bonus » gratuit sera d’une durée de 1 mois, de 1 an ou de 2 ans.

En clair, si vous souscrivez Ă l’abonnement NordVPN d’une durĂ©e de deux ans, celui-ci est actuellement en promotion Ă -68%, ce qui vous coĂ»tera seulement 3,15€/mois, au lieu de 10,16€. Une fois cet abonnement validĂ©, vous participerez Ă un tirage au sort, qui vous offrira au hasard un abonnement d’un mois, d’un an ou de deux ans et ce, de manière 100% gratuite.

Vous n’aurez qu’à consulter vos mails ou vous connecter à votre compte pour découvrir votre lot : vous serez gagnant à 100%. Si vous gagnez l’abonnement supplémentaire d’un mois, le coût mensuel de votre VPN ne sera plus que de 3,02€. Dans le cas où NordVPN vous offre un abonnement d’une année, le coût de revient mensuel de votre VPN serait de 2,10€.

Enfin, si la chance vous sourit et que vous tombez sur les deux années d’abonnement offertes, le prix de votre abonnement VPN sera divisé par deux pour vous coûter seulement 1,57€ par mois. Cette offre incroyable chez NordVPN est limitée dans le temps, dépêchez vous d’en profiter en suivant le lien ci-dessous :

