Bon plan VPN : NordVPN sacrifie son prix pour ces French Days 🔥

Avec plus de 12 millions d’utilisateurs actifs, le fournisseur de VPN NordVPN ne cesse de convaincre de plus en plus d’utilisateurs. Ce rĂ©seau privĂ© virtuel, classĂ© parmi les meilleurs au monde, vous permet un anonymat complet lorsque vous surfez. A cela, il rajoute quelques options prĂ©cieuses pour optimisĂ© sa cyber-sĂ©curitĂ©.

Alors que certains VPN peuvent afficher des prix assez Ă©levĂ©s, NordVPN se diffĂ©rencie avec un tarif trĂšs abordable. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’une promotion spĂ©ciale ce 27 septembre 2020 avec une rĂ©duction de… 68% sur la formule de 24 mois. Au final, vous pouvez obtenir ce VPN pour seulement 3,30 € par mois, ce qui est dĂ©risoire compte tenu de son service.

Pour voir le deal French Days de NordVPN, c’est ici :

Saisir l’offre NordVPN

Pourquoi choisir le célÚbre NordVPN ?

L’utilisation d’un VPN peut se faire pour diffĂ©rentes raisons, mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler ce qu’est ce type de logiciel. Un VPN, signifiant Virtual Private Network ou rĂ©seau privĂ© virtuel en français, vous permet de chiffrer votre connexion et de changer de localisation sur internet comme vous le souhaitez. Cela vous donne l’opportunitĂ©, lorsque vous utilisez un logiciel VPN comme celui de NordVPN de ne plus laisser de traces quand vous surfez sur le Web.

L’anonymat et la sĂ©curitĂ© Ă©tant des points importants si vous surfez rĂ©guliĂšrement sur le net, il est crucial que vos appareils soient protĂ©gĂ©s. Afin de vous assurer cela, NordVPN applique une politique No Log, ce qui implique que ce VPN ne garde pas de traces concernant les sites que vous visitez, ce qui vous offre une confidentialitĂ© totale.

Un autre avantage trÚs intéressant de NordVPN est son nombre de serveurs. Il possÚde en effet plus de 5600 serveurs répartis dans 62 pays, ce qui vous permet de maintenir une connexion stable et rapide.

Si vous aimez le streaming, vous ne serez pas en reste puisque le VPN de NordVPN vous permet de regarder les catalogues Netflix d’autres pays ainsi que les chaĂźnes de tĂ©lĂ©vision Ă©trangĂšres, simplement en modifiant votre adresse IP. Il fait d’ailleurs partie des meilleurs VPN pour ceux souhaitant accĂ©der aux catalogues amĂ©ricains, canadiens, ou anglais de Netflix.

Les personnes qui possĂšdent diffĂ©rents appareils seront aussi ravies de savoir que vous pouvez installer et vous connecter avec ce VPN sur 6 appareils diffĂ©rents en mĂȘme temps, vous permettant ainsi de protĂ©ger votre ordinateur, smartphone et tablette, ou les appareils de votre famille.

Et pour aller toujours plus loin dans la sĂ©curitĂ©, NordVPN intĂšgre la fonctionnalitĂ© Kill Switch, vous permettant d’ĂȘtre dĂ©connectĂ© si votre VPN cesse de fonctionner quelques minutes. Pensez toujours Ă garder cette option activĂ©e afin que votre adresse IP rĂ©elle ne fuite jamais si NordVPN venait Ă rencontrer des problĂšmes lors de la connexion.

Saisir l’offre NordVPN

68% de réduction sur la formule annuelle

Que vous cherchiez un VPN afin de renforcer votre anonymat sur Internet ou pour regarder des vidĂ©os en streaming sans la moindre limitation, NordVPN vous propose aujourd’hui une offre Ă©clair vous permettant d’obtenir 68% de rĂ©duction avec l’abonnement de 24 mois, soit un coĂ»t total de 79,21 €. Cela vous permet d’obtenir ce VPN pour seulement 3,30€ par mois, soit l‘un des meilleurs rapports qualitĂ© prix.

Afin d’aller encore plus loin, NordVPN vous offre aussi une garantie de 30 jours, que vous pouvez faire valoir simplement en envoyant un mail directement au service client. Pour celles et ceux qui souhaiteraient ĂȘtre accompagnĂ©s, vous disposez Ă©galement d’un chat sur le site, disponible 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Vous pourrez ainsi les contacter Ă n’importe quelle heure de la journĂ©e si vous avez la moindre question ou si vous rencontrez un problĂšme lors de votre utilisation de NordVPN.

Pour saisir cette offre spéciale French Days de NordVPN, rendez-vous sans plus attendre sur le site de NordVPN :

Saisir l’offre NordVPN