Bon plan VPN : NordVPN, une offre inédite XXL qui fait rêver 🔥

Il existe des milliers de VPN sur le marché, mais NordVPN est probablement le plus connu de tous. Depuis sa création en 2012, ce VPN domine le marché – et il suffit de tester son logiciel pour comprendre pourquoi. Outre son interface intuitive et sa compatibilité multi-plateformes (iOS, Windows…), NordVPN offre surtout de nombreux avantages aux internautes : connexion web sécurisée, protection contre la surveillance et le vol de données, anonymat en ligne sans oublier l’accès aux contenus bloqués.

Pour profiter de tous ces avantages sans payer une fortune, vous avez une opportunité à saisir : les soldes. Le VPN NordVPN y participe pleinement cette année, et il a décidé de rajouter un code promo NordVPN exclusif pour nos lecteurs. Si vous tapez le code « pcitron » au moment de la finalisation de votre commande, le prix de votre abonnement tombera de quasiment 70%.

Pourquoi ce VPN NordVPN est le n°1

Si NordVPN est le VPN de 12 millions d’utilisateurs à travers le monde, c’est grâce à la qualité globale des services qu’il propose. Parmi les plus importants, on peut rappeler qu’il offre un niveau de protection optimal sur le web, et qu’il offre la possibilité de contourner les blocages des sites web.

Pour sécuriser votre connexion internet, NordVPN possède un réseau privé de 5 200 serveurs répartis dans 59 pays. Lorsque vous l’activez sur votre appareil, NordVPN chiffre instantanément tout votre trafic web via l’algorithme AES-256. Même votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) ne pourra plus savoir ce que vous faites en ligne. Vous êtes aussi à l’abris face au vol de données (mots de passe, informations bancaires, …). En parallèle, le VPN NordVPN parvient à masquer votre adresse IP pour garantir une navigation 100% anonyme.

Autre point clé, NordVPN modifie votre emplacement virtuel en quelques secondes. De cette façon, vous pourrez accéder à des contenus du monde entier et ce, peu importe où vous vous trouvez. Concrètement, vous serez en mesure d’accéder à tous les sites bloqués par certains réseaux (entreprise, école, gouvernement) ainsi qu’aux contenus géo-restreints.

Tous les services de streaming seront alors à votre disposition : chaînes TV internationales, événements sportifs et plateformes de SVOD. À titre d’exemple, NordVPN débloque près d’une dizaine de librairies Netflix (USA, Canada…) à partir d’un seul et même compte. Et avec des serveurs sans mise en mémoire tampon et une bande passante illimitée, vous pourrez en profiter sans limite.

Une offre spéciale pour ces soldes

Si vous souhaitez souscrire à NordVPN sans payer le prix fort, cette réduction de 68% sur son abonnement à 2 ans tombe à pic. Pour en profiter, il vous suffit d’inscrire le code promo « pcitron » avant de terminer votre achat. Vous payerez alors 79€ au lieu de 255€, ce qui rend le service beaucoup moins cher. Attention, il faut se dépêcher car son offre expire déjà très bientôt – soldes obligent.

Pour tester le VPN NordVPN et connaître toutes ses fonctionnalités sans risque, cette offre est accompagnée d’une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez y avoir recours à n’importe quel moment en contactant simplement le support client. Notez également que votre abonnement comprend 6 connexions simultanées. De quoi couvrir jusqu’à 6 appareils électroniques en même temps (ordinateurs, tablettes, smartphones, Smart TV) et profiter des avantages de NordVPN avec votre famille.

